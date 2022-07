Upał i duchota w domu lub biurze? Sytuację uratuje wentylator kolumnowy Hama, sterowany przez WiFi

Dookoła żar, a w ty wracasz z pracy do przyjemnie wychłodzonego domu? To łatwe i niedrogie, wystarczy zaopatrzyć się w inteligentny wentylator Hama o wysokości 119 cm. Można ustawić w nim trzy poziomy prędkości, sterować nim ręcznie, pilotem, aplikacją i komendami głosowymi, a także połączyć z innymi urządzeniami typu smart home.



Na lejący się z nieba żar, brak powietrza do oddychania i nieznośną wysoką temperaturę w pomieszczeniu doskonałą odpowiedź stanowi wentylator. Szczególnie jeśli mówimy o najnowszej propozycji w portfolio niemieckiej marki, czyli inteligentnym wolnostojącym wentylatorze, należącym do segmentu sprzętu smart home.



Urządzenie przybiera kształt słupka o wymiarach: 18,6 cm szerokości oraz głębokości i 119 cm wysokości. Jego bryła jest jasnoczarna, by jak najlepiej wkomponować się w resztę sprzętu domowego RTV. Nie mogło tu też oczywiście zabraknąć kratki ochronnej. Od wielu wentylatorów, dostępnych w każdym markecie, różni się jednak jeszcze szeregiem innych funkcjonalności.



Wentylator od marki Hama można zainstalować w prosty sposób we własnej sieci WiFi, bez żadnego dodatkowego huba. Sama konfiguracja zajmuje raptem kilka minut. To nowoczesne urządzenie współpracuje z Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show , Google Nest Hub, iOS i Android. Co istotne, może być również podłączone do wszystkich inteligentnych produktów domowych innych producentów, kompatybilnych z Alexa i Google Assistant, pozwalając np. na sterowanie ogrzewaniem.

Da się go oczywiście obsługiwać ręcznie na frontalnym panelu (duży przejrzysty ekran LED prezentuje temperaturę pokojową i wybrane opcje za pośrednictwem pola dotykowego), aplikacją Hama Smart Home w telefonie albo tablecie w dowolnym momencie w domu i poza nim oraz zdalnie za pomocą dołączonego do zestawu pilota. W zasięgu użytkownika jest możliwość wybrania trzech ustawień prędkości dla efektu chłodzenia przy lekkim wietrze lub dla ochłodzenia w upalne, letnie dni. Można również wybierać różne wstępnie ustawione tryby – dla dziecka, naturalny, normalny i snu.



Zasięg obrotu wentylatora wynosi 80°, aby zapewnić przyjemną ochłodę np. przy stole w kuchni lub chociażby na sofie. Automatyczny obrót da się oczywiście regulować. Dzięki zintegrowanemu zegarowi ten wentylator podłogowy wyłącza się automatycznie po ustawionym czasie, także przy użyciu darmowej aplikacji. W celu oszczędzania energii producent pomyślał też o trybie czuwania.



Głośność pracującego wentylatora sięga 52 dB, a jego maksymalne obciążenie 45 W. Zasila się go do prądu za pomocą dołączonego kabla.



Możemy liczyć na dwuletnią gwarancję producenta.



Sugerowaną cenę detaliczną wentylatora kolumnowego Hama ze sterowaniem przez WiFi ustalono na poziomie 399 zł.