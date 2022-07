HyperX rozszerza ofertę o stację ładującą ChargePlay Duo z obsługą kontrolerów bezprzewodowych DualSense dla PlayStation 5

HyperX - zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w firmie HP Inc. oraz lider marki w dziedzinie gier i esportu, ogłosił dziś premierę ulepszonej stacji ładowania HyperX ChargePlayTM Duo dla kontrolerów bezprzewodowych DualSenseTM. Nowa stacja ChargePlay Duo dla PlayStation® 5 została zaprojektowana do współpracy z bezprzewodowymi kontrolerami DualSense, aby zapewnić graczom nieustanny dostęp do gry i gotowość do działania.

"Linia akcesoriów HyperX do PlayStation została zaprojektowana z myślą o funkcjach, które pozwalają graczom stale poprawiać swoje możliwości w zakresie gry na konsoli" - powiedziała Bianca Walter, Business Manager w HyperX EMEA. "Najnowsza stacja ładowania ChargePlay dla PS5TM sprawia, że sprzęt graczy jest naładowany i gotowy do długich sesji gamingowych, nieprzerwanie dzień po dniu, rozgrywka po rozgrywce" – dodaje Walter.

Nowa stacja ChargePlay Duo dla PS5 z linii HyperX dedykowanych konsolom umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch kontrolerów DualSense. Dodatkowo, ułatwia ich podłączenie poprzez zatrzask w stacji dokującej - bez kłopotliwych prób znalezienia portów, podłączania kabli czy dodatkowego dongla USB. ChargePlay Duo oferuje wygodne, szybkie i bezpieczne dokowanie z dociążoną, kompaktową podstawą zapewniającą stabilność. Dzięki temu gracze zawsze mają pod ręką kontroler gotowy do gry. Stacja ładująca utrzymana jest również w estetyce bieli i czerni, która komponuje się z wyglądem PS5.

Więcej o produktach HyperX na PlayStation

Linia produktów HyperX dla PlayStation została zaprojektowana tak, aby zapewnić graczom ciągłość gry. Pianka pamięciowa HyperX zastosowana w zestawach słuchawkowych, pomaga utrzymać koncentrację i wygodę podczas długich rozgrywek. Mikrofony HyperX z redukcją szumów zapewniają wyraźną komunikację podczas rozmów ze znajomymi. Natomiast bezprzewodowe zestawy słuchawkowe HyperX PlayStation charakteryzują się niezawodnym połączeniem, gwarantującą wysoką jakość dźwięku i komunikacji, bez konieczności używania kabla. Uzupełnienie tej linii o nową stację ładowania HyperX ChargePlay Duo pozwala graczom mieć zawsze gotowy do gry dodatkowy kontroler bezprzewodowy. Linia produktów dedykowana PlayStation została zaprojektowana z użyciem wytrzymałych materiałów i jest poddawana testom, zapewniającym niezawodność.

Dostępność

Stacja HyperX ChargePlay Duo dla PS5 jest już dostępna w Polsce, a jej sugerowana cena to 139 zł

(w regionie EMEA – 24,99 GBP/29,99 EUR). Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu - Stacja ładująca HyperX ChargePlay Duo dla kontrolerów do PS5.

W związku z obecną sytuacją COVID-19, firma HyperX może doświadczyć pewnych opóźnień w sprzedaży produktów i wysyłce. Firma HyperX podejmuje wszelkie możliwe działania, aby współpracować z partnerami, w celu zminimalizowania wpływu na klientów oraz zapewnienia dostępności produktów i terminowej dostawy.

HyperX ChargePlay Duo – stacja ładująca do kontrolerów PS5 - DualSense Wireless Controller, specyfikacja:

Stacja ładująca - Numer katalogowy 51P68AA

Zgodność z platformą - PlayStation™ 5

Liczba kontrolerów - 2 kontrolery bezprzewodowe DualSense™

Czas ładowania - do 6 godzin

Długość - 131,4 mm

Szerokość - 110,4 mm

Wysokość - 86mm

Waga - 260g

Wejście - 5V ⎓ 2A (USB-C)