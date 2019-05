uGo wie, że zawsze chciałeś pojeździć koparką

Pamiętacie jakie pojazdy ekscytowały was szczególnie gdy mieliście kilka lat? Zapewne niewielu wskaże sportowe bolidy, za to liczni powiedzą bez zastanowienia: koparki!

uGo spełnia marzenia z dzieciństwa i pozwala jeździć koparką… a przynajmniej jej zminiaturyzowaną wersją. W przeciwieństwie do oryginału niewprawny operator raczej nie wywoła spustoszenia w okolicy, nie potrzeba też żadnych uprawnień. Obejdzie się nawet bez kasku.

Nowy model sterowany zdalnie nazywa się po prostu uGo Koparka. Nazwa zdradza wszystko - pojazd jest miniaturową wersją dużych, budowlanych maszyn. Jest jednak dość szybkim urządzeniem (10 km/h) zasilanym z pojemnego akumulatora 400 mAh, pozwalającego na 15-minutową zabawę. Zasięg komunikacji pomiędzy koparką, a kontrolerem wynosi 50 metrów.

Producent zadbał o to, by odwzorować wygląd oryginalnego pojazdu, ale także, by nadać urządzeniu nieco jego właściwości. Wykonana z metalu łopata może być podnoszona i opuszczana, zatem za jej pomocą można przewieźć jakiś “niezwykle ważny ładunek”. Kontroler dołączony do Koparki uGo pozwala na wygodne sterowanie, dostatecznie intuicyjne by nawet początkujący użytkownicy szybko je opanowali.

Za produkt przyjdzie nam zapłacić 169 zł.