Startuje kolejna edycja prestiżowego - Case Mod World Series 2019

Cooler Master ogłasza start kolejnej, 10 już edycji CMWS. Modderzy z całego świata rywalizować będą o atrakcyjne nagrody. Zwycięzca zgarnie aż 10 000 dolarów.

Cooler Master od lat wspiera środowisko zajmujące się moddingiem, czyli efektownym przerabianiem i stylizowaniem obudów komputerowych oraz całych komputerów. Organizowany przez firmę konkurs Case Mod World Series jest największym wydarzeniem tego typu. Tegoroczna edycja to jubileusz serii - mistrzowie moddingu staną do rywalizacji po raz dziesiąty.

Jest o co walczyć, bo pula nagród w tym roku to 24 000 dolarów. Zwycięzca zdobędzie nagrodę 10 000 dolarów. Za drugie miejsce przyznana zostanie nagroda 5000 dolarów. Trzeci stopień podium oznacza nagrodę 1000 dolarów. Osobną pulę, 3000 dolarów, przewidziano dla zwycięzcy kategorii Scratch Build, która polega na budowaniu jednostki “od zera” bez wykorzystania gotowej obudowy. Wszystko należy stworzyć samemu.

Jak zawsze, poza skierowaną do uznanych profesjonalistów Master League, Cooler Master przewidział też miejsce na rywalizację dla początkujących twórców. Zwycięstwo w Apprentice League może być kluczem do awansu, do elitarnego grona modderów. Ponadto daje także wymierną korzyść w postaci 1000 dolarów na wydanie w sklepie CM Store, a także umożliwia współpracę marki w kolejnych projektach. Tutaj jednak nie będzie jednego, a pięciu zwycięzców.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział? Należy zarejestrować się na stronie wydarzenia najpóźniej do 15 czerwca. Po dokonaniu rejestracji można się zabrać za tworzenie, czasu jest sporo - do 10 października b.r. Od 23 października do 4 listopada nadesłane projekty będą oceniane. Zwycięzców poznamy 14 listopada. Powodzenia!