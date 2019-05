QNAP udostępnia system QES 2.1.0

QNAP® Systems, Inc. udostępnił system operacyjny QES (QNAP Enterprise Storage) 2.1.0, wyposażony w nowe funkcje – m.in. unikalny algorytm Write Coalescing (optymalizujący wydajność architektury all-flash w ZFS), definiowaną programowo optymalizację SSD, kompaktowanie inline (inline compaction), wsparcie dla iSER oraz inne zaawansowane technologie. QES 2.1.0 jest doskonałym rozwiązaniem do zadań wymagających wysokiej wydajności oraz kompatybilności ze środowiskami chmurowymi OpenStack®, a także do ochrony i redukcji danych oraz wirtualizacji. Nowy system stanowi atrakcyjną kosztowo propozycję dla centrów danych klasy enterprise oraz środowisk VDI.

“Zapotrzebowanie na systemy storage all-flash utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie w środowiskach enterprise, w których niezbędna jest maksymalna wydajność i minimalne opóźnienia I/O. QES 2.1.0 skupia się na uwolnieniu ogromnego potencjału architektury storage all-flash i pomaga organizacjom w eliminowaniu wszelkich zatorów, szczególnie związanych z obsługą krytycznych dla ich funkcjonowania aplikacji, takich jak centra danych, wirtualizacja czy VDI” – wyjaśnia Joe Chao, Product Manager QNAP.

QES bazuje na jądrze systemu FreeBSD i korzysta z ZFS. W najnowszej wersji QES 2.1.0 zastosowano zapewniający ogromny wzrost wydajności algorytm Write Coalescing – w testach QNAP wykazano 400-proc. wzrost wydajności zapisu losowego na NAS-ie TES-3085U w konfiguracji all-flash. Wsparcie dla definiowanego programowo over-provisioningu pozwala użytkownikom na alokowanie dodatkowej przestrzeni OP do dysków SSD oraz puli storage, co pozwala na uniknięcie spadków wydajności i zwiększenie wydajności SSD.

W nowej wersji systemu nie tylko udoskonalono istniejące już funkcje z zakresu deduplikacji i kompresji danych – QES 2.1.0 pozwala na dodatkowe oszczędzenie przestrzeni dyskowej za sprawą agresywnie działających technik kompaktowania danych inline (co jest szczególnie przydatne w przypadku obsługiwania dużych zbiorów powtarzalnych danych lub dużych ilości niewielkich plików – np. logów transakcji w systemach bankowych).

Co więcej, QES 2.1.0 zapewnia nie tylko najwyższą wydajność, ale dodatkowo obsługuje liczne funkcje ochrony i odtwarzania danych systemu plików ZFS, w tym m.in. liczby kontrolne end-to-end (co pozwala na wykrywanie i korygowanie błędów tzw. cichego uszkodzenia danych), praktycznie nieograniczoną liczbę migawek dla iSCSI LUN oraz udostępnionych folderów, a także SnapSync (co pozwala na znaczne przyspieszenie procesu tworzenia zdalnego backupu). Bazujące na QES urządzenia QNAP NAS obsługują wirtualizację VMware®, Microsoft® oraz Citrix®, zaś SnapSync dodatkowo obsługuje VMware Site Recovery Manager (SRM), czyli rozwiązanie klasy enterprise zapewniające zdalny backup i odtwarzanie danych dla aplikacji wirtualnych. Najnowsza wersja QES 2.1.0 obsługuje również iSER, co owocuje zoptymalizowaniem wydajności VMware, a także usługi udostępniania plików OpenStack Cinder oraz Manila – zapewniając tym samym firmom elastyczne, łatwe w obsłudze i tanie rozwiązanie storage dla środowisk OpenStack.

Dostępność i kompatybilność

QES 2.1.0 jest już dostępny w Download Center dla urządzeń QNAP klasy enterprise – TES-3085U, TES-1885U oraz ES1640dc v2 NAS. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.qnap.com/qes/2.1.0/.