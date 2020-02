TP-Link TL-WPA7510 KIT - zestaw gigabitowych transmiterów sieciowych AV1000 z punktem dostępowym WiFi

TP-Link wprowadza do swojego portfolio zestaw gigabitowych transmiterów sieciowych TL-WPA7510 KIT z punktem dostępowym, który jest przeznaczony dla mieszkańców domów jednorodzinnych oraz do mieszkań z grubymi ścianami. Z racji tego, że dane są przesyłane siecią elektryczną, w prosty sposób możemy rozszerzyć zasięg WiFi do innych pomieszczeń, nie obawiając się o ograniczenie przepływu sygnału.

Najnowsze transmitery od TP-Link doskonale trafiają w potrzeby klientów poszukujących rozwiązań, które są łatwe i niedrogie w instalacji. TL-WPA7510 KIT działa ze standardem HomePlug AV2, co zapewnia stabilny transfer danych z prędkością sięgającą nawet do 1000 Mb/s. Urządzenie eliminuje zakłócenia sieci, przez co jest idealne dla osób, które potrzebują przesłać dużą ilość plików.

Dodatkowo, dzięki technologii WiFi 802.11ac istnieje możliwość utworzenia dwupasmowej sieci bezprzewodowej (300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 433 Mb/s w paśmie 5 GHz), która dociera do wszystkich pomieszczeń w domu. Ponadto, TL-WPA7510 KIT posiada gigabitowy port Ethernet, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych.

Atutem transmiterów jest funkcja „Plug and Play”, która umożliwia natychmiastową konfigurację sieci i korzystanie z szybkich oraz płynnych połączeń przewodowych i bezprzewodowych już w kilka minut po włączeniu urządzenia. Wystarczy podłączyć TL-PA7010 do swojego routera, a następnie TL-WPA7510 w pomieszczeniu, w którym chcemy mieć dostęp do sieci. Na urządzeniach znajduje się również przycisk „Wi-Fi Clone”, dzięki któremu zyskujemy możliwość skopiowania nazwy oraz hasła sieci bezprzewodowej routera w kilka sekund. Ponadto, wszystkie zmiany wprowadzone do ustawień zostaną automatycznie zaktualizowane w innych urządzeniach podłączonych do sieci.

Równie istotna jest możliwość zarządzania siecią bezprzewodową PLC z pomocą aplikacji tpPLC na smartfonie (posiadającym system iOS lub Android) lub poprzez nowe narzędzie tpPLC, które można pobrać na komputer.

Więcej informacji na temat TL-WPA7510 KIT dostępnych jest na stronie internetowej.

Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.