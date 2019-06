uGo Asama - nowe torby dla laptopów 14 i 15-calowych

Asama to dość wybuchowa nazwa dla toreb notebookowych. Na szczęście żaden z dwóch nowych produktów w ofercie marki uGo nie stanowi zagrożenia. Wręcz przeciwnie, torby te mają chronić znajdujący się wewnątrz laptop.



Charakterystyczne pasy stanowią stylistyczny wyróżnik serii noszącej nazwę jednego z japońskich, aktywnych wulkanów. Wykonane z poliestru torby uGo Asama (BS200) to dwa modele - przeznaczone dla notebooków o przekątnej ekranu 15,6”oraz 14,1”. Komora główna jest podzielona na przestrzeń dla komputera oraz dodatkowe miejsce np. na dokumenty, czytnik e-booków, czy tradycyjną książkę. Przednia kieszeń natomiast zmieści najpotrzebniejsze rzeczy: zasilacz do laptopa, ładowarkę do telefonu, mały notatnik.

Dzięki zastosowaniu poliestru do produkcji Asama, wnętrze torby ma być dobrze zabezpieczone przed niepogodą. Na pasku obu toreb znajduje się specjalny, ruchomy element na ramię, dzięki któremu możemy nosić torby uGo Asama bez większego ryzyka ześlizgnięcia się ich, wraz z cenną zawartością.

Za produkt przyjdzie nam zapłacić ok. 30 zł.