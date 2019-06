Tracer T-Band Libra S4 – wiosenna kontrola wyzwań

Wiosenna aura zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Coraz większą popularność zyskują urządzenia, które pomagają monitorować wykonywane aktywności. Tracer, znany producent sprzętu elektronicznego, prezentuje opaskę sportową, która z pewnością przypadnie do gustu zarówno gadżeciarzom, fanom technologii, jak i aktywności fizycznej – T-Band Libra S4.

Nowoczesny i funkcjonalny gadżet

T-Band Libra S4 to najnowszy model sportowej opaski marki Tracer. Urządzenie, zaliczane do „smart wearables”, cechuje się nie tylko stylowym i nowoczesnym wyglądem, ale również wysoką użyteczności. W oczy rzuca się przede wszystkim piękny, kolorowy wyświetlacz. Wykorzystano w nim technologię IPS, znaną z najnowszych smartfonów. Rozdzielczość 160 na 80 dpi w zupełności wystarcza do wyświetlania wszystkich przydatnych informacji. Płynne animacje przejścia pomiędzy wyświetlanymi ekranami świadczą o dopracowaniu produktu i jego oprogramowania. Do obsługi T-Band Libra S4 wystarcza jeden przycisk, umieszczony w centralnie punkcie panelu. Opaska została wyposażona w bardzo wydajną, jak na stopień miniaturyzacji urządzenia, baterię o pojemności 105 mah. Umożliwia ona gadżetowi pracę nawet przez 14 dni na jednym ładowaniu. Opaska nie wymaga dodatkowej stacji ładującej. Złącze USB został ukryte w elastycznym pasku. Wystarczy wyciągnąć panel i podpiąć go do dowolnego portu np. w komputerze lub ładowarce.

Precyzja informacji i potęga wydajności

T-Band Libra S4 sprawdzi się idealnie do dokonywania pomiarów podczas rozmaitych aktywności: spacerów, biegania, wspinaczek, jazdy na rowerze, gry w tenisa, badmintona, koszykówkę czy piłkę nożną. Zaawansowane algorytmy obliczą liczbę spalonych kalorii, co ułatwia choćby opracowanie prawidłowej diety. Urządzenie odmierza także liczbę wykonanych kroków, pokonaną odległość, monitoruje sen oraz działa jako pulsometr i ciśnieniomierz. Opaska może również przypominać o braniu leków, piciu wody, regularnym wstawaniu z fotela czy wszelkich ważnych spotkaniach. Niezwykle dokładne pomiary są możliwe za sprawą wydajnego i energooszczędnego chipsetu NRF52832. Dzięki zebranym danym łatwiej będzie ocenić wykonany trening i śledzić postępy. Przede wszystkim dowiemy się więcej o wydajności naszego organizmu. Jak większość urządzeń tego typu również T-Band Libra S4 pokazuje na ekranie powiadomienia i wiadomości przychodzące ze sparowanego smartfona, dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieć, co się dzieje – nawet w środku treningu czy podczas jazdy na rowerze.

Opaska Tracer T-Band Libra S4 jest dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 109 zł.