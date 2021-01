Tydzień nowości i eksperymentów - Cooler Master prezentuje prototypy sprzętów nowej generacji

Cooler Master uchyla rąbka tajemnicy, czego można spodziewać się w nadchodzących miesiącach. Na wirtualnym evencie można podziwiać prototypowe obudowy, chłodzenia, peryferia, zasilacze i inne akcesoria.

Zgodnie z najnowszymi trendami, trwający przez cały tydzień wydarzenie odbywa się online. Każdy ma więc szansę rzucić okiem na prototypy nowych sprzętów Cooler Mastera. Wśród ciekawostek znalazły się otwarta obudowa MasterFrame 700. Można ją postawić pionowo i stworzyć z niej swoistą gablotę przesłoniętą szklaną, 650-milimetrową taflą szkła hartowanego. Opcja montażu trzech radiatorów o długości 360 mm ma z kolei przekonać osoby, które poszukują bazy do budowy ekstremalnego PC.

Na horyzoncie rysują się także nowe chłodzenia. Modele MasterLiquid ML240 i ML360 Vivid oprócz trzeciej generacji podwójnej chłodnicy zaoferują dwucalowe wyświetlacze LCD. Będą one wyświetlać informacje o chłodzonym systemie, aczkolwiek zapewne będą także inne możliwości wykorzystania jego przestrzeni. Na wirtualnym stoisku pojawił się także termoelektryczny model ML360 Sub Zero wykorzystujący ogniwo Peltiera, a także tradycyjny schładzacz MasterAir MA624 z dwoma śmigłami 140 mm.

Personalizacja zasilacza? Proszę bardzo. Cooler Master XG Plus Platinum to połączenie wysokiej sprawności (certyfikat 80 Plus Platinum - typowo 94%) i efektownego wyglądu. Podświetlenie ARGB można dostosować korzystając z aplikacji producenta, a na jednej ze ścianek wbudowano panel informujący o parametrach pracy zasilacza. Całość w pełni modularna, by nie zajmować zbyt wiele miejsca w obudowie.

Wśród peryferiów uwagę zwróciły klawiatura MK721 i mysz MM731. Ta pierwsza to bezprzewodowa konstrukcja (Bluetooth i 2,4 GHz) z przełącznikami Cherry MX, kapslami PBT, aluminiowym szkieletem i personalizowaną, trójkierunkową tarczą. Całość w kompaktowej formie o wymiarach 60% typowej klawiatury. Gryzoń MM731 to kolejna generacja ultralekkiej myszy z przełącznikami optycznymi, która ma być trwała i wygodna.

Portfolio uzupełniają gamingowe monitory, krzesła i biurka. Fotel Hybrid 1 ma wypełnić lukę między propozycjami dla graczy i twórców treści. Producent chwali się przeprowadzeniem dogłębnych badań potrzeb współczesnych graczy i osób kreatywnych by idealnie trafić w ich potrzeby. Biurka GD120 ARGB i GD160 ARGB oprócz dużych możliwości personalizacji mają zaoferować płynną zmianę wysokości.