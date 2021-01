Xtorm XB3 Titan – powerbank 130W dla naprawdę wymagających

Na polski rynek trafia właśnie nowy powerbank marki Xtorm z cenionej serii XB3 – model Titan, który może pochwalić się nie tylko ogromną pojemnością (27 200 mAh), ale również możliwością ładowania urządzeń prądem o mocy sięgającej 100W na 1 port USB-3 (w przypadku wielu urządzeń ładowanych jednocześnie moc może sięgnąć w sumie 130 W). Oznacza to, że urządzenie można wykorzystać do szybkiego ładowania nie tylko smartfonów i tabletów, ale również wydajnych laptopów (w tym np. MacBooka Pro 16”).

Titan to kolejne już urządzenie z serii Xtorm XB3, które powinno zainteresować użytkowników potrzebujących pojemnego i szybkiego rozwiązania do ładowania ich sprzętu w podróży (lub w razie awarii zasilania). W kompaktowej, zgrabnej obudowie (o wadze niewiele przekraczającej 500 g) udało się zmieścić ogniwa wysokiej klasy o łącznej pojemności 27,2 mAh, ale także zaawansowaną elektronikę, pozwalającą na ładowanie urządzeń z maksymalną mocą 130 W.

Powerbank Xtorm XB3 Titan ma w sumie 4 porty – dwa USB-A oraz dwa USB-C (jeden z nich może służyć zarówno do ładowania powerbanka z sieci, jak i innych urządzeń z powerbanka). Łącznie urządzenie może jednocześnie „podawać” prąd o mocy 130 W – do 4 różnych urządzeń, np. laptopa, smartfona, tabletu i czytniku e-książek. Jeśli jednak w danym momencie zależy nam na to, by szybko naładować tylko 1 urządzenie, to nowy powerbank jest w stanie podać prąd o mocy max. 100 W na jednym z portów USB-C (w przypadku drugiego USB-C maksymalna moc w takiej sytuacji – tzn. podczas ładowania jednego urządzenia – to 60 W).

Dla użytkownika oznacza to np. że Xtorm XB3 Titan jest w stanie szybko i w 100% naładować akumulator nowego Macbooka Pro 16 (lub innego komputera o podobnej wydajności, ładowanego via UCB-C i obsługującego technologię Power Delivery – PD).

Warto dodać, że możliwość ładowania jednego urządzenia prądem 100W jest czymś, co zdecydowanie wyróżnia nowość Xtorma na tle konkurencji – owszem, na rynku dostępne są powerbanki oferujące maksymalną moc ładowania przekraczającą 100W, jednak tylko Xtorm jest w stanie zaoferować taką wartość z pojedynczego portu USB-C (w przypadku konkurencji podawana moc to zwykle łączna moc możliwa do osiągnięcia z kilku portów).

Oczywiście, Xtorm XB3 Titan obsługuje szybkie ładowanie także w przypadku ładowania samego powerbanka – odpowiednio wydajny zasilacz (np. adapter USB-C 100 W) jest w stanie naładować urządzenie w ciągu 1,5h.

Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii Xtorm XB3, w zestawie z urządzeniem znajdziemy kable USB-C (sprytnie chowane w obudowie). Urządzenie wyposażono też w zestaw technologii, dbających o stabilność procesu ładowania oraz ochronę przed przegrzaniem. Cenę modelu Xtorm XB3 Titan jest ustalono na 669 zł.