IRIScan Desk 5 Pro - mistrz cyfryzacji w służbie edukacji

IRIScan Desk 5 Pro to skaner, dzięki któremu można szybciej obsłużyć klienta w banku, urzędzie, poradni czy hotelu, bezkontaktowo sczytując dane z dokumentu. To także narzędzie, które ma szansę podbić rynek edukacji, dając nauczycielom i uczniom nowe możliwości.

Edukacja online zyskuje na popularności i zapewne pozostanie z nami przez dłuższy czas. Aby współpraca była efektywna, niezbędna jest zmiana podejścia zarówno uczniów i studentów, jak również nauczycieli i wykładowców. Prowadzenie zajęć, dzielenie się materiałami czy notatkami może jednak być szybkie, proste i bezpieczne dzięki skanerowi IRIScan Desk 5 Pro.

Urządzenie pozwala na skanowanie materiałów nawet w formacie A3, co pozwala na komfortową cyfryzację notatek czy książek. Obraz po zeskanowaniu jest automatycznie spłaszczany, a palce przytrzymujące stronę usuwane z pliku wynikowego. Ten ostatni nie musi zaś być typowym obrazem JPG czy PDF-em. Do wyboru jest również m.in. przyjazny e-czytnikom ePub.

Można także skorzystać z rozpoznawania tekstu (OCR) by nie przepisywać treści i od razu rozpocząć pracę. Dla osób, które wolą słuchać producent przewidział opcję zapisu scyfryzowanego materiału do plików mp3. Jest zatem spory wybór formatów dla tych, którzy chcą dzielić się materiałami, co przydaje się zarówno na studiach, jak i w szkołach podstawowych i średnich.

Wykładowcy i nauczyciele mogą z kolei skorzystać z opcji scalania obrazów z kamery internetowej oraz ze skanera. Dzięki tej opcji przygotowanie wykładu, lekcji czy kursu powinno być zdecydowanie łatwiejsze. Jest też możliwość strumieniowania w czasie rzeczywistym, co pozwala nie tylko na prezentację treści, lecz także na stworzenie wirtualnej tablicy ze zwykłej białej kartki.

Skanery IRIScan Desk 5 Pro są już dostępne w sprzedaży i kosztują około 1400 zł. Producent oferuje również model IRIScan Desk 5 skanujący dokumenty w rozmiarze A4 i kosztuje niewiele ponad 700 zł.

Dane techniczne:

IRIScan Desk 5

• sensor: CMOS o rozdzielczości 8 Mpix, stała ogniskowa (fixed focus)

• maks. rozdzielczość skanowania: 3264 x 2448 px

• maks. rozmiar dokumentu: A4 (297 x 210 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• -wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo : AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 267 x 85 x 75 mm

o rozłożony 267 x 85 x 221 mm

• waga: 700 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień

IRIScan™ Desk 5 Pro

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo : AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień