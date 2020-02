PowerWalker VFI 1000R/1U - bezpieczeństwo i efektywność w kompaktowej formie

Zasilacze UPS PowerWalker VFI 1000R/1U są skierowane do osób, które potrzebują stabilnego, bezpiecznego źródła prądu o wysokiej jakości. Producent obiecuje prawdziwą, podwójną konwersję, pełną sinusoidę na wyjściu i wysoką efektywność zamknięte w obudowie o wysokości 1U.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000R/1U są wykonane w topologii online. To oznacza, że można do nich podłączać najbardziej wyczulone na jakość prądu urządzenia, jak np. serwery, urządzenia sieciowe, sprzęt medyczny czy łącznościowy. Dzięki mechanizmowi podwójnej konwersji są one zasilane prądem pochodzącym z UPS-a, a nie bezpośrednio z sieci elektrycznej. W przypadku modelu VFI 1000R/1U producent deklaruje pełną falę sinusoidalną na wyjściach.

Sam zasilacz został zamknięty w obudowie typu rack o wysokości 1U. Można zatem zainstalować go w pojedynczej wnęce firmowej szafy serwerowej 19”, czy niewielkiej szafce RTV w domu. Producent chwali się wysoką efektywnością urządzenia, która ma przekraczać 80% zarówno przy pracy w trybie AC (86%) jak i podtrzymywania zasilania (83%). UPS odznacza się szerokim zakresem obsługiwanych napięć wejściowych, który wynosi od 110 VAC do 300 VAC.

Zasilanie pod kontrolą

Zasilacze PowerWalker VFI 1000R/1U wyposażono w funkcję awaryjnego wyłączania zasilania oraz port USB do monitorowania ich pracy z wykorzystaniem oprogramowania ViewPower. O aktualnym stanie informuje także wbudowany ekran LCD oraz system powiadomień dźwiękowych. Możliwe jest także zdalne zarządzanie UPS-em i monitorowanie jego parametrów, dzięki opcjonalnym modułom - karcie sieciowej z obsługą protokołu SNMP czy przekaźnikowej AS/400.

Dostępne są także moduły MBS zapewniające nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas konserwacji zasilacza, czy EMD pozwalający na zdalny monitoring temperatury i wilgotności środowiska pracy. Wszystkie zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000R/1U mają wbudowane inteligentne ładowarki. Mają one uzupełniać zgromadzoną w ogniwach energię do poziomu 90% w ciągu czterech godzin, a także wydłużać ich cykl życia.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI 1000R/1U są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 2100 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 1000 VA / 800 W;

• Charakterystyka napięcia wyjściowego: czysta sinusoida

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 0 (zero) ms

• Zakres napięcia wejściowego: 110 - 300 VAC

• Napięcie wyjściowe: 220 V / 230 V / 240 V

• Obsługiwane częstotliwości napięcia wyjściowego w trybie podtrzymania: 50 Hz +/- 0,3 Hz

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: do 3% (obciążenie liniowe) lub do 5% (obciążenie nieliniowe)

• Efektywność:

o w trybie AC: 86%

o w trybie podtrzymania: 83%

• Gniazda: 3 x IEC C13

• Porty komunikacyjne: USB, slot na moduły rozszerzeń

• Czas ładowania: 4 godz. do 90%

• Czas podtrzymania:

o obciążenie 50%: 14,5 min.

o obciążenie 100%: 5,5 min.

• Zainstalowane akumulatory: 4 x 9 Ah (6 V)

• Wymiary (W x G x S): 44 mm x 477 mm x 438 mm

• Poziom generowanego hałasu: < 50 dB z odległości 1 metra

• Waga: 12,6 kg