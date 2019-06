NZXT wprowadza nową obudowę klasy premium - H510 Elite

Już sama nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z produktem z tzw. wyższej półki. NZXT H510 Elite to obudowa dla wymagających użytkowników. Panele z hartowanego szkła, łatwy dostęp do środka, dobra wentylacja i zaawansowane chłodzenie mają dać tej zwartej obudowie przewagę na rynku.

NZXT ma opinię producenta jednych z najlepszych obudów na rynku, a jej seria H cieszy się szczególnie dobrą sławą. Nie bez przyczyny. Najnowszy produkt firmy, model H510 Elite, czerpie pełnymi garściami z dotychczasowych rozwiązań spotykanych w tej serii. Może pochwalić się m.in. wyprowadzeniem USB typu C zgodnego z USB 3.1 Gen 2 czy solidną budową i łatwym montażem. H510 Elite jest kompaktową konstrukcją o gamingowym designie, trzymającą się standardu mid-tower ATX. Boczny i przedni panel to płyty z hartowanego szkła, a główną część obudowy wykonano ze stali. NZXT H510 Elite pojawi się w dwóch wersjach: czarnej oraz czarno-białej.

Jak na obudowę skierowaną do grającej części użytkowników przystało, H510 Elite może pochwalić się bogatym podświetleniem. Poza dwoma, zamontowanymi na przedzie wentylatorami LED RGB (NZXT Aer RGB 2), producent zainstalował w H510 Elite także dwa paski LED-owe. Dla osób chcących pokazać swoją kartę graficzną NZXT przewidziało znajdujący się na wyposażeniu H510 Elite riser, umożliwiający stosowny montaż tego najbardziej efektownego komponentu gamingowych komputerów.

Do zarządzania pracą wentylatorów H510 Elite wykorzystuje moduł NZXT Smart Device V2. To dość niezwykłe rozwiązanie, badające na żywo temperaturę podzespołów, głośność układu chłodzenia czy temperaturę wewnątrz obudowy. Współpracuje on z oprogramowaniem NZXT CAM, które m.in. umożliwia bezpieczne podkręcanie, bazując właśnie na danych dostarczanych przez NZXT Smart Device V2.

Obudowę cechuje (co w NZXT jest raczej standardem) dobre rozplanowanie przestrzeni. Mamy tu więc osobną, wydzieloną przestrzeń dla zasilacza, a także otwory umożliwiające zarządzanie kablami. Wentylatory montowane są do specjalnych paneli, które można zdemontować. Tego typu rozwiązania znacznie ułatwiają pracę użytkownikom przy składaniu komputera.

Obudowa NZXT H510 Elite ma być dostępna w lipcu b.r., a jej cena ma wynosić 699 zł.

Specyfikacja:

• Standard Midi-ATX

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 381 mm

• Liczba slotów PCI z tyłu: 7

• Kontroler wewnętrzny Smart Device v2 z HUE 2 RGB

• Liczba zatok na dyski: 4 (2 x 3,5” i 2 x 2,5”)

• Panel przedni z USB 3.1 Typu A oraz USB typu C kompatybilnym z 3.1 Gen 2

• Maksymalna liczba wentylatorów: 4 ( trzy preinstalowane, w tym dwa Aer RGB 2 )

• Okno ze szkła hartowanego na bocznym panelu

• Przedni panel ze szkła hartowanego

• Wymiary: 210mm x 435mm X 428mm (bez nóżek)

• 210mm x 460mm x 428mm (z nóżkami)

• Waga: 7,5 kg