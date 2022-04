TP-Link TL-SX3016F - nowy zarządzalny przełącznik 10G SFP+ kompatybilny z platformą Omada SDN

Wydajny szesnastoportowy przełącznik SFP+ 10G TP-Link TL-SX3016F znajdzie zastosowanie zarówno w małych, jak i średnich firmach – zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest stabilna, niezawodna, skalowalna sieć do przesyłania dużych ilości danych. Posiada rozbudowane opcje konfiguracji i można nim zdalnie zarządzać dzięki kompatybilności z systemem Omada.

TL-SX3016F posiada szesnaście dzięsięciogigabitowych portów SFP+ i oferuje rozbudowane opcje zarządzania warstwy L2+, dlatego świetnie sprawdzi się jako przełącznik szkieletowy w małych i w średniej wielkości infrastrukturach sieciowych. Dzięki slotom 10G SFP+ urządzenie umożliwia zestawienie połączeń o bardzo wysokiej przepustowości pomiędzy oddalonymi od siebie punktami dystrybucyjnymi sieci. Switch wyposażono także w porty konsolowe: RJ45 oraz microUSB.

Nowy przełącznik posiada szereg zabezpieczeń, które chronią sieć przed nieuprawnionym dostępem. Są to m.in. wiązanie IP-MAC-Port, ochrona portów, DHCP Snooping czy Storm Control. Urządzenie umożliwia konfigurację VLAN 802.1Q, dzięki której sieć może być dzielona na odizolowane, mniejsze segmenty, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajność.

Switch daje także możliwość zdefiniowania najczęstszych ataków DoS, dzięki czemu można je wcześnie wykrywać i zapobiegać im. Z kolei funkcja ACL (Access Control Lists) pozwala na blokowanie dostępu do określonych zasobów sieci. TL-SX3016F pozwala na blokowanie transmisji dla określonych źródłowych bądź docelowych adresów MAC, adresów IP, portów TCP/UDP lub VLAN ID. IGMP Snooping pozwala na inteligentne kierowanie strumieni multicastowych tylko do określonych subskrybentów, a IGMP Throttling oraz IGMP Filtering skutecznie ograniczają nieupoważnionym użytkownikom dostęp do transmisji multicast. Ponadto, do uwierzytelniania użytkowników starających się o dostęp do sieci przełącznik wykorzystuje szyfrowanie 802.1X oraz serwer Radius.

Funkcje IGMP Snooping oraz QoS zapewniają także lepszą jakość dźwięku i wideo. Aby zapewnić bardziej wydajną transmisję w jednym ruchu sieciowym, administratorzy sieci mogą określić priorytety np. dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP itd. Dzięki temu transmisja dźwięku

i wideo jest płynna i bez opóźnień.

Przełącznik obsługuje wiele funkcji IPv6, takich jak podwójny stos IPv4/IPv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, interfejs IPv6, PMTU Discovery oraz IPv6 Neighbor Discovery, dzięki czemu sieć

w pełni wpisuje się w standardy NGN.

Nowy przełącznik od TP-Link może być zarządzany klasycznie poprzez graficzny interfejs GUI dostępny

z poziomu przeglądarki, poprzez wiersz poleceń, a także – dzięki integracji z platformą Omada SDN – centralnie, z poziomu chmury. Platforma Omada umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci, integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych oraz pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach i placówkach.

Switch TP-Link TL-SX3016F jest już w sprzedaży w cenie ok. 2100 zł brutto i został objęty 5-letnią gwarancją producenta.