Dwa nowe monitory z gamingowej serii Philips M5000

MMD − producent monitorów marki Philips – rozszerza swój katalog produktów dla graczy o modele 32M1N5800A i 27M1N5200PA. Wyposażono je w 32- i 27-calowe panele IPS. Odświeżanie ekranu pierwszego z nich wynosi 144 Hz, a drugiego – 240 Hz. Stonowane wykończenie obu wyświetlaczy będzie pasować zarówno do pokoju gracza, jak i do biura.

Dla graczy PC i konsolowych

Nowe modele dołączają do reszty wyświetlaczy z gamingowej serii Philips M5000. W 32M1N5800A zamontowano panel IPS wyświetlający obraz o rozdzielczości UHD (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 144 Hz, z czasem reakcji na poziomie 1 ms (GtG). Dodatkowo, w urządzeniu znajdziemy funkcję MultiView pozwalającą na jednoczesne podłączenie dwóch źródeł sygnału oraz technologię minimalizującą efekt rozrywania obrazu Adaptive-Sync.

Philips 32M1N5800A to monitor nie tylko dla entuzjastów grania na komputerze. Oprócz złączy DisplayPort zamontowano w nim dwa porty HDMI w standardzie 2.1. Pozwolą one na przesyłanie obrazu w jakości 4K i z odświeżaniem 120 Hz, również na konsolach nowej generacji. Co więcej, monitor działa w zgodności z VESA DisplayHDR 400.

Panel 240 Hz do dynamicznych gier

Philips 27M1N5200PA wyposażono w panel Fast IPS, w tym przypadku o rozdzielczości

Full HD (1920 x 1080 px) i odświeżaniu 240 Hz. Jego dodatkowymi atutami są niski input lag oraz czas reakcji na poziomie 1 ms GtG. Parametry tego modelu sprawiają, że sprawdzi się on w grach kompetytywnych, wymagających wysokiej responsywności. Podobnie jak w modelu 32M1N5800A, w 27M1N5200PA zaimplementowano funkcję Adaptive-Sync.

– Wydajność jest głównym czynnikiem, którym kierujemy się przy tworzeniu każdego z naszych monitorów dla graczy. Jest ona kluczowa, by móc wykorzystać maksimum swoich umiejętności w grach. Philips 27M1N5200PA idealnie sprawdzi się w szybkich grach typu MOBA czy FPS. Jest to zasługa specyfikacji zamontowanego w nim panelu typu Fast IPS – mówi Cesar Acosta, Gaming Product Manager w MMD Monitors & Display.

Stonowana stylistyka i ergonomia użytkowania

Podstawa dołączona do monitorów została wykonana w uniwersalnej stylistyce. Spodoba się to zwłaszcza osobom dbającym o bardziej profesjonalny wystrój stanowiska komputerowego. Stopa w tych modelach pozwala na: organizację okablowania, pochylenie ekranu do przodu i do tyłu, regulację wysokości do 130 mm, obrót w poziomie oraz ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot).

Zaimplementowane w prezentowanych monitorach rozwiązania LowBlue Mode oraz Flicker Free mają na celu ochronę oczu użytkowników. Pierwsze z nich ogranicza ilość emitowanego niebieskiego światła. Z kolei drugie niweluje efekt migotania obrazu.

– Klasyczny profil gracza uległ zmianie. Wiemy od naszych klientów, że oprócz najwyższej efektywności w grach, istotne staje się również, aby monitor był funkcjonalny w pracy zdalnej. Dlatego oba nowe wyświetlacze wykorzystują rozwiązania takie jak hub USB czy wbudowane głośniki, zarówno dla większej produktywności, jak i użyteczności w grach – podsumowuje Cesar Acosta.

Mając na uwadze względy higieniczne Philips 32M1N5800A został wyposażony w antybakteryjną powłokę z certyfikatem SIAA. Redukuje ona przyrost bakterii na obudowie monitora, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli z wyświetlacza korzysta więcej niż jedna osoba.

Dostępność i cena

Monitor Philips 27M1N5200PA jest już dostępny w sprzedaży. Jego sugerowana cena to 1 983 zł. Natomiast sklepowa premiera Philipsa 32M1N5800A zapowiedziana została na marzec. Sugerowana cena tego modelu to 4 255 zł.