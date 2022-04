Kultowa marka NZXT zaprezentowała nową mysz i klawiaturę mechaniczną dla graczy

NZXT - amerykańska firma znana głównie z produkcji efektownych obudów i systemów chłodzenia do PC, rozszerza swoje portfolio peryferiów dla graczy. Koncern wprowadza do sprzedaży dwa nowe produkty - klawiaturę mechaniczną NZXT Function oraz mysz NZXT Lift.

Klawiatura mechaniczna NZXT Function to sprzęt o niskim profilu, którego szkielet wykonano z aluminium. Dostępna jest w trzech wariantach: pełnowymiarowym, TKL (bez bloku klawiszy numerycznych), a także MiniTKL (ze zredukowaną przestrzenią pomiędzy rzędami klawiszy). Producent zadbał także o odpowiednią wygodę podczas rozgrywki - w zestawie znajdziemy dodatkową podkładkę pod nadgarstki (z wyłączeniem wersji MiniTKL).

NZXT Function oferuje możliwość wymiany przełączników na dowolne, kompatybilne z MX. Użytkownik może więc wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj switchy spośród tych dostępnych na rynku. Na lewej krawędzi obudowy umieszczono rolkę do regulacji głośności, a także przyciski do sterowania podświetleniem. Sprzęt łączy się z komputerem za pośrednictwem (odłączanego) kabla USB typu C, o długości dwóch metrów (dostępny w różnych kolorach).

Drugim z premierowych produktów jest mysz NZXT Lift - to model o bardzo lekkiej konstrukcji, ważący 67 gramów. Urządzenie wyposażono w sensor optyczny PixArt 3389 o czułości wynoszącej maksymalnie 16 000 DPI, a także przełączniki Omron o żywotności ponad 20 milionów kliknięć. Przewód o długości 2 metrów otrzymał lekki oplot typu Paracord, dzięki czemu Lift ma szansę przetrwać długie lata intensywnych rozgrywek.

Możliwości obydwu peryferiów rozszerza oprogramowanie NZXT Cam. Za jego pomocą możemy modyfikować efekt podświetlenia klawiatury w pełnej palecie RGB w przełożeniu na każdy klawisz, jak również zapisywać makra i zarządzać maksymalnie czterema profilami użytkownika. W przypadku myszki dostępna jest również opcja zarządzania podświetleniem, a także zmiany czułości sensora i parametru polling rate.

Nowe peryferia są już dostępne w sprzedaży za pośrednictwem internetowej strony producenta. Mysz NZXT Lift dostępna w kolorze czarnym i białym została wyceniona na kwotę 59,99 euro, z kolei ceny poszczególnych wariantów klawiatury NZXT Function to:

• pełnowymiarowa: 159,99 euro

• TKL: 149,99 euro

• MiniTKL: 139,99 euro

Przełączniki dostępne dla klawiatury funkcyjnej

Sprzedaż detaliczna: Gateron Red

NZXT BLD: Gateron Red, Gateron Blue, Gateron Brown, Gateron Silent Black Ink V2 60g (liniowy), Gateron Aliaz Silent 60g (dotykowy)