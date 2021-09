TP-Link TL-SG1210MP oraz TL-SG1210MPE – kompaktowe przełączniki PoE pod systemy monitoringu CCTV

TP-Link poszerza portfolio o dwa przełączniki PoE: TL-SG1210MP i TL-SG1210MPE, które idealnie sprawdzą się przy instalacjach kamer CCTV. Nowe switche można również wykorzystać do rozbudowy infrastruktury sieciowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przełączniki są w pełni zgodne z punktami dostępowymi, kamerami i telefonami IP, komputerami, drukarkami i wieloma innymi urządzeniami zasilanymi przez standard PoE.

Oba przełączniki polecane są do zastosowań wymagających szybkiego, gigabitowego połączenia. Zarówno switch TL-SG1210MPE jak i TL-SG1210MP wyposażono w 8 gigabitowych portów RJ45 PoE+ oraz dodatkowo w 2 gigabitowe porty uplink do integracji z resztą sieci: gigabitowy RJ45 i gigabitowy port combo RJ45/SFP. Całkowity budżet mocy PoE w obu urządzeniach, zgodnych ze standardem zasilania 802.3af/at PoE+, wynosi 123 W, przy czym na każdym porcie moc może wynieść maksymalnie 30 W. Co istotne, przełączniki posiadają funkcję inteligentnego zarządzania zużyciem energii. Gdy całkowity pobór mocy przekroczy 123 W, funkcja ta wyłączy zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenia przed przeciążeniem. Switch TL-SG1210MPE wyposażono również w funkcje IGMP Snooping służącą do optymalizacji ruchu multimediów, np. aplikacji IPTV oraz PoE Auto Recovery, która pozwala na samoczynną naprawę połączenia, gwarantując tym samym stabilne działanie urządzeń PoE.

Dzięki możliwości konfiguracji VLAN, sieć jest dzielona na mniejsze segmenty zapewniając jej wydajniejsze działanie i wyższy poziom bezpieczeństwa zasobów. TL-SG1210MPE posiada także funkcję QoS, która sprawia, że ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia (takich jak połączenia głosowe i wideo) przebiega płynnie i bez zakłóceń. Dodatkowo, w trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze. Switchem TL-SG1210MPE można zarządzać przez intuicyjny interfejs przeglądarkowy lub dedykowane oprogramowanie na komputery PC. Drugi z nowych przełączników TL-SG1210MP oprócz funkcji PoE Auto Recovery oraz trybu PoE Extend, posiada także tryby Priority oraz Isolation. Pierwszy z nich zapewnia wysoki priorytet dla portów 1–2, aby utrzymać wysoką jakość działania systemów podatnych na zakłócenia, takich jak np. monitoring wideo, natomiast tryb Isolation umożliwia oddzielenie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiększenia jego ochrony i wydajności. Instalacja typu plug and play, sprawia, że switch nie wymaga skomplikowanej konfiguracji.

Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę urządzeń. Oba przełączniki sprawdzą się więc idealnie m.in. w systemach monitoringu biur, hoteli, restauracji czy szkół.

Switche są już dostępne w sprzedaży i zostały objęte 5-letnią gwarancją.