TP-Link TL-MR6500v –router LTE z funkcją telefonu

Router LTE jest niewątpliwie doskonałą propozycją dla osób, które mieszkają w okolicy, gdzie internet stacjonarny nie jest dostępny, albo dla tych, którzy często zmieniają miejsce pobytu. TL-MR6500v może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od swojego operatora.

Urządzenie pracuje w standardzie 802.11n i oferuje użytkownikom prędkości WiFi dochodzące do 300 Mb/s. Router z łatwością może zapewnić połączenie 4G/LTE nawet 32 urządzeniom bezprzewodowym, w tym tabletom, laptopom i smartfonom. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w kartę sieciową WiFi, takich jak komputery stacjonarne czy drukarki służą trzy porty Ethernet 10/100 Mb/s. Co istotne, jeden z portów to wymienny port WAN/LAN, co umożliwia podłączenie kabla od tradycyjnego dostawcy internetu.

TL-MR6500v to nie tylko połączenie routera WiFi i modemu, to także telefon. Urządzenie wyposażone jest w port telefoniczny, do którego można podłączyć telefon stacjonarny, tak aby jednocześnie prowadzić długie rozmowy i surfować po internecie. TL-MR6500v pozwala na korzystanie z takich usług jak VoIP, VoLTE oraz CSFB i oferuje szereg przydatnych funkcji takich jak np. blokowanie połączeń, blokowanie anonimowych połączeń, czy też szybkie wybieranie. Router posiada także wbudowaną pocztę głosową z 50 MB pamięci wewnętrznej, co pozwala na rejestrację i przechowywanie nawet 100 minut nagrań na skrzynce głosowej.

Urządzenie wyposażono w dwie odkręcane, zewnętrzne anteny LTE, które w razie potrzeby można wymienić na antenę zewnętrzną. Dzięki intuicyjnej aplikacji Tether, dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS, konfiguracja oraz zarządzanie urządzeniem są niezwykle proste.