Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 - flagowiec podany na zimno

Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 to konstrukcja oparta na jednym z najszybszych GPU Nvidii. Uzbrojona w udoskonalone chłodzenie iChill X3 ma pracować ciszej, ale też i wydajniej od modeli referencyjnych dzięki fabrycznemu OC. Z kolei programowalne podświetlenie RGB pozwala nadać karcie indywidualny charakter.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 to trójslotowa konstrukcja o długości 300 mm. Wzmacniana ciśnieniowo odlewanym backplate’em, już po wyjęciu z pudełka pracuje z zegarami wyższymi od referencyjnych. Posiadający 8704 rdzenie CUDA procesor ma osiągać w trybie Boost 1770 MHz. GPU współpracuje z 10 GB pamięci VRAM typu GDDR6X. Dzięki 320-bitowej szynie jej przepustowość wynosi 760 GB/s.

Za skuteczne rozpraszanie ciepła odpowiada zmodernizowane chłodzenie iChill X3. W porównaniu do wersji stosowanej w kartach serii RTX 20, liczba ciepłowodów wzrosła z sześciu do ośmiu, a ich łączna długość z 1,34 m do 1,88 metra. Powierzchnia wymiany ciepła jest natomiast o 50% większa i wynosi blisko 0,8 m kw. Ciągły dopływ chłodnego powietrza zapewniają trzy 9-centymetrowe wentylatory z łopatkami Scythe.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 posiada programowalne podświetlenie RGB. Można nim zarządzać z poziomu płyty głównej. Jest ono kompatybilne z systemami takimi jak: Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion. Użytkownicy mogą też skorzystać z przygotowanej przez producenta aplikacji TuneIT. Pozwala ona na monitoring podstawowych parametrów, podkręcanie czy dostrojenie krzywych pracy wentylatorów.

Oprócz odpowiedniej przestrzeni, karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 potrzebuje dodatkowej dawki mocy - wymagane są dwie 8-pinowe wtyczki PCI-Express. Producent zaleca zaopatrzenie się w zasilacz o mocy minimum 750 W. W zamian sprzęt ma zaoferować znakomite osiągi, wysoką kulturę pracy i wrażenia wizualne w wymagających grach i aplikacjach, dzięki wsparciu technologii takich jak Ray Tracing i DLSS 2.0.

Zainteresowani zakupem karty Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 mogą wypatrywać jej w sklepach. Producent ze swojej strony dokłada starań, by zapewnić jak najlepszą dostępność urządzeń.

Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (8704 rdzenie CUDA)

• taktowanie rdzenia:

o bazowe: 1440 MHz

o tryb boost: 1770 MHz

• pamięć graficzna: 10 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 320-bit

• wyjścia wideo:

o HDMI 2.1

o 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

o długość: 300 mm

o szerokość: 135 mm

o wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W