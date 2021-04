Premiera: Cooler Master MasterLiquid Illusion - nowe chłodzenia AiO

Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion i ML360 Illusion to nowości typu AiO adresowane do tych, co na równi z osiągami i kulturą pracy stawiają wygląd swojej maszyny. Producent wyposażył chłodzenia w prześwitujące blokopompy z adresowalnymi diodami LED oraz podświetlane wentylatory z serii MF120 Halo.

Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion, ML240 Illusion White Edition i ML360 Illusion to chłodzenia AiO z dwukomorowymi pompami trzeciej generacji. Pod półprzezroczystymi pokrywami ich blokopompy skrywają programowalne diody RGB LED. Jest ich dwanaście i mają one zapewnić nową jakość wrażeń wizualnych. Obudowę PC rozświetlą dodatkowo wentylatory MF120 Halo. Każdy z nich posiada kolejne 24 diody ARGB, zamknięte w obrębie dwóch pierścieni okalających łopatki.



Model MasterLiquid ML360 Illusion ma trzy wentylatory, podczas gdy chłodzenia MasterLiquid ML240 Illusion i ML240 Illusion White Edition otrzymały po dwa śmigła. Efektami świetlnymi można zarządzać z poziomu przygotowanego przez producenta oprogramowania MasterPlus+. Oprócz atrakcji wizualnych nowe AiO mają zapewnić świetne osiągi. MasterLiquid ML360 Illusion z radiatorem o długości 360 mm ma skutecznie studzić procesory o współczynniku TDP 280 W.



Z kolei zaopatrzone w 240-milimetrowe chłodnice modele MasterLiquid ML240 Illusion i ML240 Illusion White Edition powinny skutecznie rozpraszać do 240 W energii cieplnej. Jest to efekt m.in. zastosowania poszerzonych kanałów wodnych w celu zwiększenia powierzchni wymiany cieplnej. W obu przypadkach oznacza to duży bufor w porównaniu do nominalnych wartości TDP flagowych procesorów Intela i AMD. Jednocześnie producent obiecuje wysoką kulturę pracy. Pompa ma generować nie więcej niż 10 dBA, a śmigła mniej niż 30, czyli poniżej odgłosów tła w ciągu dnia.



Cooler Master chwali się zastosowaniem materiałów o tzw. przemysłowej jakości, które mają bez trudu znosić eksploatację w trudnych warunkach. Sama żywotność pompy w we wszystkich modelach jest szacowana na ok. 70 000 godzin, a wentylatorów na 160 000 godzin. Oznacza to odpowiednio około 8 i nieco ponad 18 lat ciągłej pracy, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. Spokój ducha ma zapewnić dodatkowo 3-letnia gwarancja.



Nowe chłodzenia AiO Cooler Master trafią do sprzedaży w maju. Za modele MasterLiquid ML240 Illusion i ML240 Illusion White Edition trzeba będzie zapłacić około 600 złotych, podczas gdy za wariant MasterLiquid ML360 Illusion trzeba będzie wyłożyć około 750 złotych.