TP-Link Tapo C320WS - kamera do monitoringu zewnętrznego z kolorowym trybem nocnym

TP-Link poszerza portfolio kamer z serii Tapo o najnowszy model C320WS przeznaczony do monitoringu zewnętrznego. Tapo C320WS łączy nowoczesne rozwiązania technologiczne, trwałość wykonania oraz prostotę obsługi, gwarantując bezpieczeństwo każdego domu.

Nowa kamera od TP-Link to doskonały wybór dla osób, które martwią się o bezpieczeństwo domu, podczas swojej nieobecności - gdy są w pracy lub na urlopie. Tapo C320WS daje im pewność, że ich mienie jest dobrze chronione. Zaletą kamery jest jej intuicyjna konfiguracja i obsługa. Specjalna aplikacja pozwala na samodzielną i szybką instalację oraz bezproblemowe zarządzanie urządzeniem nawet najmniej zaawansowanym technicznie użytkownikom.

Tapo C320WS gwarantuje wysoką jakość monitoringu przez całą dobę – niezależnie od pory dnia czy pogody. Urządzenie pozwala na rejestrowanie doskonałego obrazu w rozdzielczości 2K QHD (2560x1440). Dzięki po raz pierwszy wykorzystanemu w kamerach z serii Tapo przetwornikowi o wysokiej czułości Starlight, C320WS zarejestruje obraz w wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkową zaletą jest również tryb nocny w kolorze zapewniający barwny obraz także w nocy. Nagrania z kamery można zapisywać na karcie microSD o pojemności do 256 GB.

Najnowszą kamerę zewnętrzną TP-link wyposażono w zaawansowany czujnik ruchu, który bezzwłocznie wysyła powiadomienie push na urządzenie mobilne właściciela za każdym razem, gdy pod jego nieobecność w domu wykryje niepożądany ruch lub aktywność. Powiadomienie automatycznie przesyłane jest m.in. po wykryciu wtargnięcia na posesję, przekroczeniu wyznaczonej przez użytkownika granicy oraz w przypadku sabotażu kamery. W tej sytuacji uruchomione zostają także głośna syrena i alarm świetlny, które skutecznie odstraszają nieproszonych gości. Tapo C320WS oferuje także dwukierunkową transmisję audio, czyli możliwość rozmowy przez urządzenie, np. z kurierem, którego można poprosić o zostawienie przesyłki przed drzwiami.

Kamerą zewnętrzną Tapo C320WS można zarządzać za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne (z systemem iOS lub Android). Aplikacja Tapo obsługuje do 32 kamer i pozwala na podgląd z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie. Kamerę można także zintegrować z systemami Asystent Google lub Amazon Alexa i sterować za pomocą głosu.

Tapo może łączyć się z siecią zarówno za pomocą kabla Ethernet jak i przez WiFi. Oznacza to, że użytkownik nie jest ograniczony jednym typem połączenia. Dzięki temu ma także większy wybór miejsc do instalacji kamery, do której producent dołączył kompletny zestaw montażowy. Pyłoszczelnośći odporność urządzenia na ekstremalne warunki atmosferyczne gwarantuje certyfikat IP66.

Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 260zł i został objęty 24-miesięczną gwarancją.