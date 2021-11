Zalman CNPS7600 RGB - maluch do zadań specjalnych

Mini-PC o dużych możliwościach nie musi być nudny - z takiego założenia wyszli projektanci firmy Zalman. W rezultacie powstał niskoprofilowy cooler CPU, który zmieści się w naprawdę ciasnych obudowach i rozświetli je paletą barw.

Chłodzenie Zalman CNPS7600 RGB ma strukturę kwiatu i 52 milimetry wysokości. Pojedynczy ciepłowód, stykający się bezpośrednio z procesorem (DTH), obiega centralnie umieszczone śmigło i rozprowadza ciepło między żeberkami radiatora. Producent obiecuje, że ważąca 250 gramów konstrukcja jest w stanie poradzić sobie z CPU o TDP równym 95 W. To dość by uporać się z niejedną jednostką z serii Core i7 czy Ryzen 7.

Fani mini-PC mają zatem dość dużą swobodę w doborze procesora. Przez wykonany z miedzi i aluminium radiator powietrze tłoczy 92-milimetrowy wentylator. Ma on łożyskowanie HDB i łopatki z wypustkami w kształcie płetwy rekina. Mają one przekładać się na optymalny przepływ powietrza i ograniczać emitowany hałas oraz wibracje. Śmigło wiruje z prędkością do 2000 obrotów na minutę i pompuje 60,82 m kw. powietrza na godzinę, chłodząc zarówno jednostkę centralną jak i znajdujące się w jej pobliżu komponenty.

Jednocześnie producent chwali się, że CNPS7600 RGB generuje hałas o natężeniu nie większym niż 32 dB(A). W skrajnym przypadku chłodzenie powinno tylko nieznacznie wybijać się ponad szumy tła, które w przypadku ustronnej, pozbawionej ruchu ulicy wynoszą około 30 dB. Całości dopełnia podświetlenie RGB, a dzięki adresowalnym diodom LED ma zapewniać oszałamiające efekty świetlne i możliwości personalizacji.

Chłodzenie Zalman CNPS7600 RGB jest kompatybilne z popularnymi podstawkami pod procesory Intela (LGA 1200, 115x i 775) oraz AMD (AM4 i AM3). Montaż urządzenia odbywa się bez potrzeby sięgania po narzędzia. W zestawie z chłodzeniem producent dołącza pastę ZM-STG2M o wysokim przewodnictwie cieplnym. Rynkowy debiut coolera został zaplanowany na pierwszy kwartał 2022 r. zaś jego cena ma wynosić ok. 85 zł.

Dane techniczne:

• model: CNPS7600 RGB

• wymiary: 112 x 108 x 52 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 250 g

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA 1200/115X, 775

o AMD: AM4, AM3

• maks. TDP procesora: 95 W

• średnica wentylatora: 92 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 2000 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 60,82 m sześć./h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 32 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: HDB

• żywotność wentylatora: 50 000 godzin