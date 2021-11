PowerWalker VI 600 CSW - UPS z czystą sinusoidą do domu i małego biura

UPS PowerWalker VI 600 CSW to zasilacz awaryjny, który ma przekonać do siebie osoby szukające funkcjonalności w kompaktowej formie. Oferuje on 360 W mocy, czystą sinusoidę na wyjściach i posiada ładowarkę USB. Jednocześnie UPS powinien zmieścić się niemal wszędzie, co będzie zaletą w domach i biurach.

PowerWalker VI 600 CSW otwiera serię VI CSW i oferuje moc na poziomie 360 W, pozwalając na podtrzymanie zasilania większości domowych i biurowych PC. Dzięki czystej sinusoidzie na wyjściu i zintegrowanemu automatycznemu regulatorowi napięcia (AVR), powinien sprawdzić się także w przypadku urządzeń wyjątkowo wrażliwych na jakość napięcia, takich jak stacje robocze i gamingowe, czy sprzęt sieciowy.



Dzięki wyprowadzeniu na przedniej ściance dwóch portów USB, znajdujący się w sąsiedztwie zasilacz PowerWalker VI 600 CSW może wcielić się w rolę ładowarki do telefonu czy tabletu. Tuż nad gniazdami USB umiejscowiono ekran LCD, który pozwala na odczyt bieżących parametrów pracy urządzenia. Śledzić je można również poprzez aplikację ViewPower, która pozwala na zarządzanie zasilaczem UPS. Jej instalacja nie jest jednak konieczna.



Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 600 CSW posiada port USB z interfejsem HID. Dzięki niemu sprzęt nie wymaga do komunikacji żadnych sterowników. Na liście złączy znalazły się także porty Ethernet, które mają zapobiegać anomaliom w sieciach LAN. W zależności od wersji, UPS oferuje osiem portów IEC C13, cztery gniazdka typu E (francuskie) lub typu F (Schuko). Połowa z nich skupia się wyłącznie na ochronie przed przepięciami, zaś druga połowa oferuje również podtrzymanie zasilania.



Cechą charakterystyczną dla zasilaczy z linii VI CSW, w tym modelu PowerWalker VI 600 CSW jest opcja wymiany wewnętrznych ogniw przez użytkownika. Wystarczy zdemontować przedni panel by uzyskać do nich dostęp. Pozwala to na wydłużenie cyklu życia urządzenia, ochronę środowiska i ograniczenie kosztów użytkowania. Osoby zainteresowane prezentowanym modelem znajdą go w sklepach w cenie około 650 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: PowerWalker VI 600 CSW: 600 VA / 360 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz

• Porty komunikacyjne: USB ze wsparciem HID

• Czas ładowania: 6-8 godz. do 90% (niezależnie od modelu)

• dostępne złącza:

o 1 x USB z obsługą HID

o 2 x USB typu A do ładowania urządzeń (5 V / 2.1 A)

o zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ethernet

• gniazdka:

o 8 x IEC lub 4 x Schuko (F) lub 4 x francuskie (E)

• wymiary (S x W x G) i waga: PowerWalker VI 600 CSW: 99 x 280 x 288 mm, 8,3 kg

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania:

o ogniwa 1 x 7 Ah / 12 V

o czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 9 min

o czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: do 2,5 min