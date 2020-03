TP-Link Tapo C100 - nowa kamera WiFi do monitoringu domowego

TP-Link prezentuje nową kamerę WiFi do monitoringu wewnętrznego Tapo C100, rejestrującą obraz w rozdzielczości Full HD. Urządzenie jest idealne dla osób, które chcą mieć kontrolę nad, tym co dzieje się w domu podczas ich nieobecności. Tapo C100 świetnie się sprawdzi również jako elektroniczna niania.

Z nową kamerą Tapo C100 możesz w bardzo prosty sposób przestać obawiać się o swój dom, będąc poza nim. Gdy urządzenie wykryje ruch, za każdym razem otrzymasz na swój telefon powiadomienie. Co ważne, istnieje możliwość wydzielenia stosownych stref wykrywania ruchu, przez co można monitorować jedynie wybrane obszary – dzięki temu rozwiązaniu przejeżdżający za oknem samochód, nie włączy alarmu. Dodatkowo, nagrywanie w rozdzielczości Full HD, pozwala na bezproblemowe rozpoznanie twarzy osób, nawet jeśli znajdują się one w dużej odległości. Gdy kamera podczas Twojej nieobecności wykryje podejrzany ruch, nie tylko otrzymasz bezpośrednie powiadomienie na swój telefon, ale również możesz ustawić alarm dźwiękowy i świetlny, który odstraszy intruza.

Kolejnym atutem kamery jest funkcja trybu nocnego, pozwalająca na rejestrację obrazu w kompletnej ciemności aż do 9 metrów. Tryb nocny świetnie sprawdzi się nie tylko w klasycznym monitoringu, docenią go również rodzice, którzy w bezszelestny sposób mogą skontrolować swoje dzieci, wyświetlając obraz na telefonie. Opiekunowie już nie muszą martwić się, że za każdym razem kiedy chcą sprawdzić swoje pociechy, obudzą je.

Ciekawą funkcjonalnością kamery jest dwukierunkowa transmisja audio. Docenią ją szczególnie opiekunowie zwierząt, którzy będą mogli upomnieć swoich pupili przez wbudowany głośnik za każdym razem, gdy zauważą, że ich stworzenie zachowuje się w sposób nieodpowiedni.

Kamera Tapo C100 posiada także tryb prywatny, po włączeniu którego kamera przestanie nagrywać materiał, by zapewnić prywatność Tobie i osobom, będącym w jej zasięgu. Swoje nagrania możesz przechowywać na karcie microSD, która pomieści, aż 128 GB, czyli 384 godzin (16 dni) zarejestrowanego materiału.

Kamerę Tapo C100 obsługuje się za pomocą dedykowanej aplikacji Tapo Camera (iOS/Android), która umożliwia odtwarzanie obrazu z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie oraz obsługę, aż 32 kamer. Chcąc uzyskać bardziej szczegółowy widok z kamery, np. w kuchni, czy pokojach wystarczy kliknąć wybrany widok.

Dla każdego z nas ważne jest dzielenie się niezapomnianymi chwilami z bliskimi, którzy nie mogą być na co dzień obecni w naszym życiu. Dzięki kamerze Tapo C100, mamy możliwość udostępnienia obrazu z kamery najbliższym, którzy są daleko od nas.

Kamera Tapo C100 objęta jest 24-miesięczną gwarancją producenta.