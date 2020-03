INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra - kiedy nie uznajesz czegoś takiego jak obniżone detale

Wydajna karta graficzna to podstawa komputera gamingowego - nawet najmocniejsze procesory, szybki RAM i najnowocześniejsze SSD są bez niej bezradne w starciu z grami klasy AAA.

GeForce RTX 2080 Super już w podstawowej, referencyjnej wersji to świetna karta graficzna - dostatecznie wydajna, aby sprostać najnowszym, najbardziej wymagającym grom. INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra to jednak model, który z GPU NVIDII wyciska więcej możliwości i, co za tym idzie, w grach użytkownicy tej karty doświadczą jeszcze bardziej płynnej rozgrywki.



INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra oferuje system chłodzenia iChill X3 - składającym się z trzech dużych wentylatorów i masywnego radiatora przeciętego siecią ciepłowodów. Całość zbudowano w ten sposób, aby energia cieplna odbierana z GPU możliwie skutecznie trafiała za pośrednictwem heat-pipe’ów do radiatora, skąd wywiewana jest wraz z nagrzanym powietrzem na zewnątrz obudowy.

W wentylatorach zastosowano japońskie łożyska HerculeZ, pozwalające na cichą, ale też długotrwałą pracę. Chłodzenie jest zresztą kontrolowane przez system AI Temperature. Praca centralnego wirnika uzależniona jest od temperatury GPU, podczas gdy na szybkość obrotów pozostałych dwóch wpływa pomiar ciepła z sekcji zasilania oraz pamięci VRAM. Dla osób ceniących sobie efektowny wygląd, producent zdecydował się zainstalować system podświetlenia karty - co nadaje charakteru wnętrzu komputera, w którym zostanie zainstalowana.

INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra jest przy tym kartą o niestandardowym taktowaniu - pochodzący z Hong Kongu producent, w swoim stylu, podniósł taktowanie GPU, tak aby uzyskać jeszcze więcej wydajności. Zamiast standardowego 1815 MHz w trybie Boost, karta graficzna z serii iChill osiąga 1845 MHz. Przy 3072 jednostkach CUDA i 8 GB szybkiej pamięci GDDR6 oznacza to naprawdę wysoką wydajność - bliższą kartom RTX 2080 Ti niż “zwykłemu” GeForce’owi RTX 2080.

Produkt jest dostępny w cenie około 3300 zł.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1845

• Złącza video: HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 8 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Przepustowość pamięci: 15,5 Gbps

• CUDA: 3072

• Rekomendowana moc zasilacza: 650 W (8+8 pin)

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 300 mm