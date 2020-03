Zalman MegaMax TXII - wydajne zasilacze 80 Plus dla każdego

Nowe zasilacze Zalman MegaMax TXII mają przekonać do siebie nieco mniej zamożnych użytkowników. Są one efektywne, dostępne w wielu wariantach mocy i objęte 3-letnim okresem gwarancyjnym.

Projektując zasilacze MegaMax TXII producent skupił się na najbardziej istotnych cechach: efektywności, trwałości i funkcjonalności. Każdy z nich legitymuje się certyfikatem 80 Plus, który świadczy o sprawności powyżej 80%. Dla prezentowanej serii oscyluje ona w okolicach 85-86% podczas typowego użytkowania. W standardzie są tutaj: aktywny układ PFC i pakiet zabezpieczeń - OPP, OVP, UVP i SCP.

Wnętrza zasilaczy z serii MegaMax TXII skrywają solidne kondensatory certyfikowane do pracy w temperaturach do 105 stopni Celsjusza oraz filtr przeciwzakłóceniowy EMI. Producent zainstalował aluminiowe radiatory na komponentach wydzielających znaczne ilości ciepła. Obieg powietrza jest wymuszany przez wentylator o średnicy 12 cm z cichym i trwałym łożyskowaniem HDB.

Zasilacze Zalman MegaMax TXII mają płaskie okablowanie, które nie zaburza obiegu powietrza w obudowie, a dzięki ich profilowi powinno być łatwe do ułożenia. Dostępne są modele o mocach 400 W, 500 W, 600 W i 700 W. Najsłabszy ma dwa złącza PCI-E 6+2 pin, sześć SATA i trzy IDE. Najmocniejszy oferuje dwie dodatkowe wtyczki PCI-E i jedną IDE. Każdy z omawianych wariantów jest zgodny ze standardem ATX v2.31.

Zainteresowani zakupem jednego z zasilaczy Zalman MegaMax TXII raczej nie będą musieli długo czekać ani odkładać środków. Urządzenia już pojawiają się w polskich cennikach, a ich ceny wahają się od ok. 150 zł za wyjściowy model do ok. 200 zł za najmocniejszy, 700-watowy model.

Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 140 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyskowanie HDB

• PFC: aktywne

• sprawność: certyfikat 80 Plus Standard

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP i SCP

• okablowanie:

o ATX 24-pin x1

o EPS 4+4 pin x1

o PCI-E

 400 W, 500 W i 600 W: x1 (sumarycznie 2 x 6+2 pin)

 700 W: x2 (sumarycznie 4 x 6+2 pin)

o SATA x2 (sumarycznie 6 x SATA)

o IDE i FDD:

 400 W i 500 W: 1x (sumarycznie 3 x IDE, 1 x FDD)

 600 W i 700 W: 2x (sumarycznie 4 x IDE, 1 x FDD)

• Typ okablowania: płaskie, niemodularne