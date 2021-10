TP-Link Archer C6 V3 – popularny router w nowej odsłonie

W październiku TP-Link wprowadza do oferty nową, trzecią już wersję sprzętową popularnego routera Archer C6. Urządzenie bezproblemowo obsłuży wysokie prędkości sieci, pozwalając wykorzystać potencjał łącza, nie rujnując przy tym domowego budżetu.

Archer C6 od TP-Link to jedno z najchętniej wybieranych urządzeń sieciowych przez polskich konsumentów. W ciągu trzech lat, które minęły od jego premiery, blisko pół miliona urządzeń z tej serii znalazło w naszym kraju nabywców. Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów TP-Link zdecydował się na odświeżenie konstrukcji i wprowadził do swojej oferty router Archer C6 w wersji sprzętowej V3. Urządzenie świetnie sprawdzi się w domach użytkowników, którzy potrzebują wydajnego sprzętu w najpopularniejszym obecnie standardzie AC1200.

TP-Link Archer C6 V3 oferuje przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 867 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w 2.4GHz). Charakteryzuje się m.in. wysoką przepustowością sieci bezprzewodowej oraz obsługą technologii MU-MIMO 2x2, która umożliwia łączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie, co powoduje dwukrotne zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności całej domowej sieci. Poza zmienioną obudową router zyskał także nowe funkcjonalności np. obsługę szyfrowania WPA3 oraz wsparcie dla takich technologii jak Beamforming i Airtime Fairness.

Trzecia wersja sprzętowa routera Archer C6 wyposażona została w cztery anteny zapewniające duży zasięg i wydajność połączeń bezprzewodowych. Urządzenie posiada także jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci przewodowej. Podobnie jak poprzednik w najnowszej wersji również ten router może pracować jako Access Point.

Archer C6 V3 obsługuje technologię OneMesh™, która łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Dzięki temu w czasie przemieszczania się z tabletem czy smartfonem po domu użytkownik ma gwarancję, że transfer danych nie zostanie przerwany.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu oraz aplikacji mobilnej Tether, dostępnej na urządzenia z systemami Android lub iOS, konfiguracja i obsługa Archera C6 V3 przebiega szybko i łatwo.

Router Archer C6 V3 jest dostępny w sprzedaży i posiada 36-miesięczną gwarancję. Jego koszt to ok. 150zł.