TP-Link EAP610 i EAP615-Wall - nowe punkty dostępowe WiFi 6 z serii Omada EAP

Punkty dostępowe TP-Link EAP610 i EAP615-Wall służą do budowy centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej na dużych powierzchniach. Oba urządzenia znajdą zastosowanie w miejscach,

w których z bezprzewodowej sieci korzysta wielu użytkowników jednocześnie. Dzięki integracji

z platformą Omada SDN access pointy mogą być centralnie zarządzane przez chmurę.

Nowe punkty dostępowe działają w najnowszym standardzie WiFi 6 i świetnie poradzą sobie w bardzo obciążonych środowiskach, np. w hotelach, salach konferencyjnych czy też wykładowych. Dodatkowo kompaktowy i elegancki design EAP615-Wall doskonale wpisze się zarówno w wystrój hotelowych pokojów jak i biurowych gabinetów. Jego obudowa ma zaledwie 20mm grubości, co zapewnia dyskretny montaż. Nowe technologie standardu 802.11ax, takie jak modulacja 1024QAM oraz długi symbol OFDM, umożliwiają urządzeniom osiąganie bardzo wysokich prędkości, łącznie aż do 1800 Mb/s (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz).

EAP610 posiada jeden gigabitowy port Ethernet z obsługą standardu PoE 802.3at. Punkt dostępowy EAP615-Wall wyposażono w jeden gigabitowy port Ethernet uplink oraz trzy gigabitowe port Ethernet downlink, w tym jeden port downlink z obsługą PoE pass-through, przeznaczony do zasilania urządzeń przewodowych, takich jak np. znajdujący się na wyposażeniu pokoju hotelowego telefon IP.

W obu modelach zastosowano technologię MU-MIMO, która pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. Dodatkowo, technologia OFDMA sprawia, że w środowiskach z dużym ruchem danych access pointy mogą osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość niż te, które pracują w standardzie WiFi 5 (802.11ac). Oba urządzenia gwarantują także płynny roaming, dzięki któremu transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację. Nowe modele wykorzystują Beamforming czyli technologię kształtowania wiązki, która sprawia, że połączenie z urządzeniami jest stabilne, nawet w bardzo wymagających warunkach.

EAP615-Wall jest modelem naściennym, przeznaczonym do montażu w puszce elektrycznej. Do EAP610 dołączony został zestaw montażowy pozwalający na zawieszenie urządzenia na ścianie lub na suficie. Co ważne, oba modele wykorzystują technologię PoE, która sprawia, że jeden przewód jednocześnie zasila urządzenie i integruje je z siecią LAN.

Konfiguracja i zarządzanie punktami dostępowymi może się odbywać na dwa sposoby: poprzez kontroler sprzętowy, który eliminuje konieczność korzystania z komputerów i serwerów lub przez instalowane na komputerze w sieci lokalnej darmowe oprogramowanie Omada Controller.

Access pointy mogą być zarządzane przez chmurę dzięki zgodności z platformą Omada SDN, która integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych. Platforma pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami, za pomocą jednego interfejsu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach.

Prezentowane urządzenia pozwalają na stworzenie aż 16 niezależnych sieci WiFi (SSID) z możliwością autoryzacji dostępu z uwierzytelnianiem przez Facebooka albo SMS oraz logowaniem za pomocą strony powitalnej, jednorazowych haseł dostępu lub voucherów. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo całej sieci i wrażliwych danych.