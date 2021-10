Natec Alfama - nowa seria lamp LED dla twórców

Lampy Natec Alfama to ukłon w stronę vloggerów, streamerów, fotografów i wielu innych osób, które potrzebują dobrego oświetlenia. Producent chwali się światłem, które nie zmienia kolorów otoczenia, a także ich funkcjonalnością i uniwersalnością.

Natec Alfama LED to kompaktowa lampa LED ze standardowym gwintem ¼”. Posiada ona 49 diod, które emitują białe światło o temperaturze barwowej 6000K. Jego natężenie można regulować za pomocą pokrętła, a maksymalny strumień świetlny ma wynosić 800 lumenów. Współczynnik oddawania barw CRI ma tu przekraczać 90 Ra. Można więc liczyć na światło, które oddaje naturalny wygląd otoczenia.



Lampa Natec Alfama LED posiada uniwersalne mocowania ISO, które pozwalają rozbudować ją o inne akcesoria. Całość waży niecałe 115 gramów i jest zasilana dwoma bateriami typu AA. W modelu Alfama LED Color zastosowano natomiast akumulator litowy, który ma wystarczać na ponad godzinę pracy. Lampa jest jednocześnie o 35 gramów lżejsza, a w zestawie są cztery kolorowe nakładki do zmiany koloru światła. Domyślnie zaś ma ono barwę białą o temperaturze 6500K.



Osobom wykorzystującym kreatywnie swoje smartfony producent proponuje lampy Natec Alfama Ring Light i RGB Ring Light. Każda z nich ma wbudowany tripod z gumowanymi nóżkami i elastyczny uchwyt na telefon. Głowica kulkowa umożliwia ustawienie pierścienia pod pożądanym kątem. W wersji Ring Light okrąg ma wbudowane 120 diod LED i oferuje trzy temperatury barwowe (od 3000 do 5500K) oraz dziesięć poziomów natężenia światła.



Z kolei model Alfama RGB Ring Light ma 168 diod LED, z których 120 emituje światło białe, a kolejne 48 to diody RGB. Dzięki nim lampa ma zaoferować ciekawe efekty, a użytkownicy mogą wybierać spośród 26 trybów podświetlenia. Sterowanie nimi odbywa się przy pomocy dołączonego pilota. Obie prezentowane lampy pierścieniowe mają w komplecie jeszcze jeden, dodatkowy pilot BT, który pozwala na wykonywanie zdjęć z odległości 10 metrów.



Urządzenia z linii Ring Light są zasilane za pomocą przewodu USB. W obu przypadkach współczynnik oddania barw CRI wynosi powyżej 85 Ra. Dzięki temu lampy powinny sprawdzić się tam, gdzie naturalne kolory są pożądane. Modele pierścieniowe różnią się z kolei ilością emitowanego światła. Strumień świetlny dla Natec Alfama Ring Light wynosi do 900 lumenów, podczas gdy w RGB Ring Light jest to maksymalnie 800 lm.

Lampy Natec Alfama są już dostępne w wybranych sklepach. Ich ceny są następujące:

• Natec Alfama LED - 79,9 zł

• Natec Alfama LED Color - 99,9 zł

• Natec Alfama Ring Light - 74,9 zł

• Natec Alfama RGB Ring Light - 119,9 zł