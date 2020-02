TP-Link Archer AX10 i AX50 – routery WiFi 6, które nie zrujnują Twojej kieszeni

WiFi 6 to bardzo młoda technologia, która jest znacznie szybsza od poprzedniego standardu (WiFi 802.11ac). Została zaprojektowana tak, żeby sprostać wyzwaniom związanym z coraz większą liczbą urządzeń łączących się z siecią bezprzewodową. Do tej pory można ją było znaleźć jedynie w hi-endowych urządzeniach sieciowych, na które ze względu na ich cenę, mogli pozwolić sobie tylko nieliczni. Routery Archer AX10 i AX50 od TP-Link sprawią, że WiFi 6 stanie się o wiele bardziej dostępne.

Archer AX50 działa w dwóch pasmach sieci bezprzewodowej o łącznej przepustowości do 2402Mb/s w paśmie 5GHz i do 574Mb/s w paśmie 2,4GHz. Archer AX10 to także dwupasmowe urządzenie, które oferuje prędkości do 1201Mb/s w paśmie 5GHz oraz 300Mb/s w paśmie 2,4GHz.

Oba modele zostały wyposażone w liczne technologie wspomagające, które oferują jeszcze większą wydajność sieci bezprzewodowej. Dzięki OFDMA i MU-MIMO routery zapewniają podłączonym urządzeniom czterokrotnie większą przepustowość i lepsze wykorzystanie pasma, niż dotychczas dostępne routery w standardzie 802.11ac.

Cztery zewnętrzne anteny o wysokim zysku oraz technologia transmisji kierunkowej (Beamforming) w obu modelach pozwalają na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej, dostępnej na powierzchni całego domu. Natomiast kolorowanie BSS zapewnia płynne i stabilne połączenia, redukując zakłócenia sygnału generowane na przykład przez sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach.

Wykorzystując technologię Smart Connect routery automatycznie wybierają najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. Innym rozwiązaniem pozwalającym optymalizować wydajność WiFi jest Airtime Fairness. Działanie tej technologii polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu.

Archer AX50 został wyposażony w 4 gigabitowe porty LAN oraz port USB 3.0. Technologia Target Wake Time optymalizuje działanie urządzenia i zmniejsza zużycie energii. Zastosowany Chipset Intel® Home WiFi znacznie zwiększa prędkości przetwarzania, zapewniając doskonałą wydajność WiFi 6 Gig+. System HomeCareTM z wbudowanym antywirusem od TrendMicro pozwala skutecznie chronić domową sieć przed cyberatakami. Rodzice z pewnością będą zadowoleni z funkcji kontroli rodzicielskiej, dzięki której zastosują blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści

w Internecie. Wystarczy ustawić listy adresów URL dostępnych lub zablokowanych z poziomu danej sieci. Wykorzystując harmonogramy można określić także pory dostępu dla poszczególnych urządzeń łączących się z siecią.

Archer AX10 posiada 4 gigabitowe porty LAN. Trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz zapewnia moc, która z łatwością udźwignie intensywną transmisję danych, dbając o to, by opóźnienia utrzymywały się na bardzo niskim poziomie.

Routery można w bardzo prosty sposób skonfigurować za pomocą aplikacji Tether dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Oba modele są także kompatybilne z Amazon Alexa, więc można nimi sterować za pomocą poleceń głosowych – np. zaprosić zaufaną osobę do sieci lub stworzyć odrębną sieć dla gości.

Archer AX10 oraz Archer AX50 polecane są dla wszystkich wymagających użytkowników, którzy chcieliby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje technologia WiFi 6. To także doskonały wybór dla wszystkich, którzy akurat stoją przed wyborem nowego routera. WiFi 6 to standard, który dopiero będzie się rozwijał. Zakup każdego z tych urządzeń będzie więc inwestycją na długie lata. Cena Archera AX50 to ok. 700zł, natomiast Archera AX10 ok. 400zł.