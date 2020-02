NZXT H1 - potężne możliwości w kompaktowej formie

NZXT H1 to obudowa, dzięki której złożenie eleganckiego i wydajnego komputera o miniaturowych wymiarach ma być prostsze niż kiedykolwiek. Producent chwali się przemyślanym projektem wnętrza, szeroką kompatybilnością i preinstalowanymi komponentami.

NZXT H1 to więcej niż tylko miniaturowa obudowa typu SFF ze szklanym oknem. To cały zestaw, który zawiera dobrane i zainstalowane przez producenta bazowe komponenty. Dzięki temu użytkownik nie musi samodzielnie dobierać części podzespołów i ich poświęcać czasu na ich montaż. Jednocześnie powinny one spełnić oczekiwania większości osób, które zdecydują się na budowę niewielkiego, lecz wydajnego komputera.

Wraz z obudową NZXT H1 użytkownik otrzymuje zestaw chłodzenia wodnego AiO z dwukomorową chłodnicą o długości 140 mm. Producent zadbał o optymalne rozprowadzenie przewodów i o to, by kluczowe komponenty, takie jak karta graficzna i zasilacz, miały stały dostęp do świeżego powietrza. W komplecie znajduje się także modularny zasilacz o mocy 650 W i poświadczonej certyfikatem 80 Plus Gold wysokiej sprawności energetycznej.

Obudowa NZXT H1 pozwala na pionowy montaż kart graficznych o długości do 305 mm i wysokości do 2,5 slotu PCIe. Stosowny uchwyt znajduje się w zestawie. Instalacja dwóch nośników SSD 2,5” odbywa się bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Producent wstępnie rozprowadził też podstawowe okablowanie (np. od panelu I/O i chłodzenia AiO), by ułatwić użytkownikom rozbudowę komputera i ograniczyć czas potrzebny na montaż.

Frontowy panel obudowy NZXT H1 zawiera gniazdo słuchawkowe oraz dwa porty USB 3.1 - jeden typu A i jeden typu C. Utrzymanie wnętrza w czystości ułatwiać mają filtry przeciwkurzowe, którymi zabezpieczono wszystkie otwory wlotowe powietrza. Obudowa NZXT H1 i dołączone chłodzenie AiO są objęte trzyletnią gwarancją producenta. Na preinstalowany zasilacz udzielana jest jeszcze dłuższa, dziesięcioletnia gwarancja.

Zainteresowani zakupem obudowy NZXT H1 powinni przygotować około 1400 zł. Produkt ma trafić do sprzedaży na przełomie marca i kwietnia b.r. Użytkownicy będą mieli do wyboru dwie wersje - białą i czarną.