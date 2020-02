RE190 - nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej

TP-Link rozszerza swoje portfolio Range Extenderów o budżetowe urządzenie RE190 z obsługą technologii OneMesh. Nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej to rozwiązanie idealne dla osób, które mają w domu lub biurze problemy z zasięgiem WiFi, nie dociera on do wszystkich pomieszczeń lub jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych.

RE190 skutecznie eliminuje martwe strefy oraz zapewnia stabilne i płynne połączenie WiFi w miejscach, gdzie do tej pory nie było ono dostępne. Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5) i oferuje użytkownikom do 733Mb/s w dwóch pasmach: do 433Mb/s w paśmie 5Ghz oraz do 300Mb/s w paśmie 2.4Ghz. Nowy Range Extender jest wstecznie kompatybilny ze standardami 802.11a/b/g/n, co gwarantuje poprawne działanie ze wszystkimi routerami lub punktami dostępowymi dostępnymi na rynku. Urządzenie obsługuje tryb High Speed, który wykorzystuje obydwa pasma, w celu zwiększenia przepustowości połączenia. Dane wysyłane są jednym pasmem, a odbierane drugim. Dzięki temu bez przeszkód można grać online bez opóźnień, streamować wideo w rozdzielczości 4K czy wykonywać jednocześnie wiele bardzo obciążających sieć zadań.

Dodatkowym atutem wzmacniacza RE190 jest obsługa technologii OneMesh, która dzięki płynnemu roamingowi zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się po domu. Dzięki technologii OneMesh telefon lub laptop użytkownika automatycznie przełączy się do routera lub wzmacniacza o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu gwarantuje maksimum wygody. Aby w pełni korzystać z udogodnień sieci Mesh, nie będzie konieczna wymiana wszystkich urządzeń. Wystarczy zaktualizować firmware swojego routera do wersji OneMesh. Pełna lista urządzeń TP-Link, które zostaną objęte aktualizacją oraz tych, które już występują w wersji OneMesh, znajduje się tutaj.

Model RE190 wyróżnia się kompaktowymi gabarytami, a jego instalacja i konfiguracja nie stanowi najmniejszego problemu. W celu połączenia się z siecią wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie, w ciągu dwóch minut, przycisk RE na wzmacniaczu. Umieszczone na obudowie RE190 diody LED wskazują siłę sygnału sieci bezprzewodowej i pomagają w znalezieniu optymalnej lokalizacji dla wzmacniacza.

Zarządzanie urządzeniem umożliwia aplikacja TP-Link Tether. Teraz na każdym urządzeniu mobilnym

z systemem operacyjnym iOS lub Android użytkownik może przeprowadzić pierwszą konfigurację, monitorować stan wzmacniacza sygnału, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.Więcej informacji na temat RE190 dostępnych jest na stronie internetowej.

Wzmacniacz RE190 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 100 zł brutto, produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.