TP-Link Archer A8 – WiFi AC1900 w niskiej cenie

Archer A8 to gigabitowy router bezprzewodowy od TP-Link dedykowany wymagającym użytkownikom, którzy dbają o swój domowy budżet. Urządzenie pracuje w standardzie AC1900 (WiFi5) i wykorzystuje najnowsze technologie wspierające wysoką wydajność sieci bezprzewodowej. Router został bardzo atrakcyjnie wyceniony.

Archer A8 oferuje łączną przepustowość do 1900 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 600 Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz do 1300 Mb/s w paśmie 5GHz). Dzięki temu użytkownicy mogą używać pasma 5GHz do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. transmisji wideo w jakości HD lub rozgrywek online, a w tym samym czasie, poprzez połączenie w paśmie 2,4GHz, korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna czy przeglądarka internetowa.

Zastosowana technologia Smart Connect sprawia, że Archer A8 automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. Trzy zewnętrzne anteny odpowiadają za zasięg i stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu. Ich praca wspierana jest przez technologię kształtowania wiązki (Beamforming), która umożliwia zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku. Dzięki temu rozwiązaniu router zapewnia stabilność połączeń i wysoką wydajność.

Technologia MU-MIMO 3X3 dodatkowo zwiększa skuteczność połączeń i optymalizuje wydajność całej sieci, wysyłając pakiety danych do trzech urządzeń jednocześnie. Funkcja Airtime Fairness sprawia, że starsze urządzenia połączone z routerem nie obniżają prędkości sieci. Router wyposażono także w gwarantujące szybkie połączenia przewodowe cztery gigabitowe porty LAN oraz jeden gigabitowy port WAN.

Funkcja kontroli rodzicielskiej, a także sieć dla gości zwiększają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Korzystając z funkcji kontroli rodzicielskiej można na przykład zablokować niestosowne dla dzieci treści oraz ustawić dla nich limity dostępu do Internetu.

Podobnie jak w przypadku większości sprzętów od TP-Link konfiguracja oraz dostosowanie ustawień Archera A8 do potrzeb użytkownika są niezwykle proste. Dzięki bezpłatnej aplikacji Tether, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, cały proces trwa zaledwie kilka minut.

Router Archer A8 objęty został 3-letnią gwarancją. Urządzenie jest dostępne w sieci sklepów Media Expert. Jego cena wynosi 199 zł.