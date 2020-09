Cooler Master Notepal U150R - elegancka podstawka chłodząca pod laptop już dostępna

Cooler Master Notepal U150R to propozycja adresowana do osób, które chcą poprawić ergonomię swojej pracy. Wbudowane wentylatory mają poprawić cyrkulację powietrza pod laptopem i tym samym obniżyć ciepłotę sprzętu. Regulowane pochylenie ma zaś zwiększyć komfort użytkowania.

Cooler Master Notepal U150R to podstawka chłodząca pod laptop, która ma łączyć elegancką formę i walory praktyczne. Platforma została wykonana z aluminium, które ma zapewnić stabilne podparcie komputera i wspomagać odprowadzanie ciepła. W metalową taflę producent wkomponował pasek z perforowanej siatki, przez który powietrze tłoczą dwa wentylatory. Mają one po 80 mm średnicy i wirują z prędkością około 1600 obrotów na minutę.



Dzięki nim pod spodem laptopa przepływa około 23 metrów sześciennych powietrza w ciągu godziny. To sprawia, że Cooler Master Notepal U150R może obniżyć temperatury zarówno podzespołów jak i pulpitu roboczego komputera. To z kolei przekłada się na wyższy komfort termiczny oraz dłuższy cykl życia podzespołów. Prezentowana podstawka pozwala na regulację pochylenia, poprawiając w ten sposób ergonomię pracy z laptopem.

Podstawka chłodząca pod laptop Cooler Master Notepal U150R jest przystosowana do laptopów z ekranami o przekątnej do 15”. Aby sprzęt nie zsuwał się podczas pracy, producent wkomponował gumowy ogranicznik na dolnej krawędzi aluminiowej platformy. Akcesorium jest już dostępne w ofertach polskich sklepów. Jego zakup wiąże się z uszczupleniem portfela o około 230 zł.

Dane techniczne:

• model: Notepal U150R

• materiały: aluminium, metalowa siatka, tworzywa sztuczne, guma

• wentylatory: 2 x 80 mm, ok. 1600 obr./min. (+/- 200)

• przepływ powietrza: około 23 m3/h

• głośność: do 29 dB(A)