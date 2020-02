Topowy model Logitech Zone, teraz dostępny w wersji przewodowej

Logitech wprowadza na rynek nowe rozwiązanie wideokonferencyjne - przewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wired. Uzupełnia on nowoczesne portfolio zestawów słuchawkowych, wśród których każdy znajdzie sprzęt dopasowany do osobistych preferencji. Niezależnie od tego, czy jesteś w otwartym biurze, czy pracujesz zdalnie, zestawy słuchawkowe Logitech Zone jeszcze bardziej ułatwiają skupienie i pracę z dowolnego miejsca.

Zone Wired oferuje wysokiej jakości mikrofon Microsoft Teams do otwartego biura, który usunie głosy sąsiadów podczas Twojej rozmowy. Dodatkowo wersja Zone Wired Microsoft Teams zawiera unikalny interfejs użytkownika Teams i przycisk sterowania, dzięki któremu można łatwo uruchomić spotkanie Microsoft Teams za pomocą jednego kliknięcia, odebrać połączenie Teams oraz korzystać z asystenta głosowego Microsoft Cortana.

Nowy zestaw słuchawkowy Zone Wired został wyposażony w wysokiej jakości membrany, które gwarantują satysfakcjonujący dźwięk niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie rozmowy wideo, czy słuchasz muzyki. Dodatkowo, do zestawu dołączony jest elegancki kontroler do szybkiego wyciszania, odtwarzania lub wstrzymywania dźwięku. Zestaw słuchawkowy zawiera nieplączący się kabel i złącze USB Type-A lub Type-C, oferując większą wszechstronność i jest kompatybilny z aplikacjami mobilnymi i stacjonarnymi Logi Tune.

„Znaleźliśmy już idealne rozwiązanie dla małych, średnich i dużych sal konferencyjnych” - powiedział Philippe Depallens, dyrektor generalny ds. współpracy osobistej w Logitech. „Teraz tworzymy kategorię produktów zaprojektowanych z myślą o osobistej przestrzeni pracy, które zapewniają najwyższą jakość, niezależnie od tego, czy chodzi o dźwięk, czy o kamery internetowe. Ponieważ współpraca wideo stale się rozwija, naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, które są proste w użyciu, dzięki czemu możesz działać najlepiej, niezależnie od tego w jakim miejscu pracujesz”.

Rozszerzając gamę rozwiązań wideokonferencyjnych, Zone Wired dołącza do Zone Wireless (oba dostępne w wersji Unified Communications (UC) i Certified Microsoft® Teams). Zestawu słuchawkowego można używać z popularnymi aplikacjami, takimi jak Zoom, a Zone Wired będzie również dostępny w zestawie z kamerami Logitech, które uzupełnią Twój osobisty obszar pracy.

Cena i dostępność

Logitech Zone Wired Unified Communications (UC) i certyfikowane dla wersji Microsoft Teams będą dostępne wiosną 2020 r. Ich przewidywana cena to ok. 550 zł. Osobiste zestawy do współpracy z dołączonym modelem Zone Wireless będą również dostępne późną wiosną, a ich ceny wahać się będą od ok. 1100 do 1300 zł.