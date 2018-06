Titan – autorskie przełączniki od ROCCAT

ROCCAT, niemiecki producent peryferii komputerowych, zaprezentował przełączniki do klawiatur mechanicznych – Titan Swich Tactile, które są efektem współpracy z TTC, wiodącym producentem w branży. Najnowsze przełączniki łączą w sobie: szybkość działania, komfort podczas pisania oraz estetyczny design.

Wyzwaniem stojącym przed firmą ROCCAT było stworzenie bardziej responsywnych i szybszych przełączników od klasycznych, znanych na rynku mechanizmów. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu okazało się zredukowanie punktu aktywacji z 2 do 1,8 mm przy zachowaniu satysfakcjonującego odbicia podczas naciśnięcia klawisza. Ponadto, czas aktywacji przełącznika skrócono o 20%. Zostało to osiągnięte poprzez optymalizację działania oprogramowania sprzętowego ROCCAT i zastosowanie wysokiej jakości komponentów, zapewniając w ten sposób stabilność przełączników.

Wyraźnie zaznaczony punkt aktywacji, połączony z dużą szybkością reakcji przełączników zapewnia doskonałe wyczucie klawiszy podczas pisania. Wygląd przełączników Titan również ma kolosalne znaczenie. Przezroczysta obudowa wraz z wyjątkowo lekkimi nakładkami na klawisze zapewniają nie tylko podgląd w strukturę przełącznika, ale jest też doskonałym towarzyszem systemu oświetleniowego ROCCAT AIMO. Każdy przełącznik został wyposażony w diodę LED o długiej żywotności, co umożliwia obserwowanie wyjątkowych efektów świetlnych w 16,8 milionach kolorów. Rezultatem tych wszystkich działań jest powstanie świetnie zbalansowanych przełączników Titan – precyzyjnych, responsywnych i wygodnych w użytkowaniu.