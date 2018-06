Specjaliści IT z Amazon Web Services, Elastic, IBM, Intel, Marvel App, TomTom przyjeżdżają do Polski

Ponad 150 specjalistów IT z topowych i innowacyjnych firm, takich jak Elastic, IBM, Intel, Marvel App, TomTom - podzieli się najnowszą wiedzą z branży IT na Code Europe - największej konferencji programistycznej w Polsce. Najbliższe wydarzenie odbędzie się we wtorek 12.06 w Poznaniu. Czego ciekawego będzie się można dowiedzieć?

Code Europe to konferencja programistyczna dedykowana specjalistom IT organizowana przez Grupę Absolvent. Wiosenna edycja Code Europe zgromadzi znanych profesjonalistów z branży IT. Po raz pierwszy w Polsce, na konferencji programistycznej Code Europe, swoją wiedzą podzielą się światowej klasy specjaliści z branży IT, tacy jak:

● James Thomas z IBM, ekspert od JavaScript, specjalizujący się w budowaniu skalowalnych aplikacji na platformie IBM, poprowadzi wykład “Serverless: The Missing Manual”.

● Katerina Skroumpelou z Upstream, front-end developer, specjalizująca się w łączeniu i miksowaniu różnych technologii, zbuduje prostą webową aplikację - w niecałe 55 min, podczas prelekcji “WebSockets API, Angular, RxJS and a little Node.js server”.

● Glenn Henriksen z Capgemini, mentor i developer, cały czas odkrywający nowe narzędzia i technologie, opowie o efektywnym skalowaniu i zarządzaniu środowiskiem kontenerów podczas wykładu “Making your life easier with Azure Container Service”.

● Irene Michlin z NCC Group, specjalistka z dziedziny bezpieczeństwa w IT, opowie o korzyściach z ciągłej integracji (CI) w obszarze security, poprowadzi prelekcję “Securing the Continuous Integration”.

To tylko wycinek tego, co będzie można zobaczyć i czego będzie można wysłuchać podczas bieżącej edycji Code Europe. - „Tegoroczna edycja Code Europe otwiera aż 11 ważnych ścieżek tematycznych dla specjalistów z branży IT, takich jak Cloud Computing, Data Science, DevOps & Architecture czy Digital Transformation Solutions. Ogromnie cieszymy się, że w tym roku ponownie udało nam się ściągnąć do Polski najbardziej niezwykłych ludzi z branży, od twórcy języka D aż po reprezentantów Google’a”. – komentuje Tomasz Kreczmar, Code Europe Project Manager.

Poprzednia grudniowa edycja Code Europe zgromadziła prawie 4 tysiące uczestników, którzy mogli wysłuchać 163 prelekcji reprezentantów takich firm jak Amazon Web Services, Booking.com, JetBrains, Microsoft, Netflix czy Walt Disney Company, z ponad 20 krajów świata. W trakcie konferencji można było wziąć udział w 248 wykładach i warsztatach w ramach 11 ścieżek tematycznych: Cloud Computing, Data Science, DevOps & Architecture, Digital Transformation Solutions, Future & Inspire, Gamedev, IoT & Mobile Hardware, Java & Scala, Programming languages, Security & Testing, Tomorrow Web.

Więcej informacji na stronie: https://goo.gl/4AoDZe

Kiedy i gdzie zapraszamy?

● Poznań, 12 czerwca, MTP

Organizator Code Europe: Grupa Absolvent www.absolvent.pl

Track Partner: Lufthansa Systems, IBM

