ROCCAT Vulcan – świeże spojrzenie na klawiatury mechaniczne

ROCCAT, uznany na całym świecie producent sprzętu dla graczy, podczas odbywających się na Tajwanie targów Computex, zaprezentował klawiaturę mechaniczną Vulcan. Urządzenie z nowej serii wyróżnia się nieprzeciętną stylistyką i nowoczesną mechaniką. Jest to pierwszy model wyposażony w autorskie przełączniki Titan, które poza nietuzinkowym wyglądem, zapewniają wyjątkową szybkość działania i responsywność.

"Najważniejszym elementem klawiatury mechanicznej są jej przełączniki, które chcieliśmy zaprezentować" – mówi Andreas Jost, kierownik działu projektowania w ROCCAT Studios.

Podczas projektowania przełączników duży nacisk położono na wygląd konstrukcji. Przezroczysta obudowa umożliwia wgląd w mechanizm. Zastosowano również bardzo lekkie nakładki na klawisze. Dzięki temu, przełączniki Titan są idealnym dopełnieniem najnowszego systemu podświetlenia RGB – AIMO. Nowy mechanizm umożliwił poprawę działania względem standardowych konstrukcji. Do budowy przełączników zastosowano wysokiej jakości materiały i podzespoły. Zminimalizowało to drgania, dzięki czemu oprogramowanie jest w stanie odczytywać sygnał z klawiszy o 20% szybciej niż w przypadku konkurencyjnych klawiatur.

Materiały wybrane do produkcji Vulcan również odzwierciedlają chęć stworzenia ekskluzywnego produktu. Anodowana, aluminiowa płyta wierzchnia oferuje solidną i trwałą konstrukcję. Mechaniczne pokrętło do kontroli multimediów nadaje klawiaturze wyjątkowego charakteru. Vulcan może się pochwalić magnetyczną, odczepianą podpórką pod nadgarstki oraz regulowanymi gumowanymi stopkami, które zapewniają stabilność podczas gry. Vulcan dla ROCCAT stał się okazją do stworzenia klawiatury o wyśrubowanych parametrach, które docenią gracze, o oryginalnej stylistyce i gotowej do profesjonalnych rozgrywek.

Produkt trafi do sprzedaży w III kwartale 2018 r. Klawiatury z serii Vulcan będą dostępne w trzech wariantach: Vulcan 80 w cenie 129,99 EUR, Vulcan 100 AIMO w cenie 149,99 EUR i Vulcan 120 AIMO w cenie 159,99 EUR.