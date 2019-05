ThinkBook 13s i 14s dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw

W branży technologicznej liczą się nowości, a z okazji Transform 3.0 at Accelerate Lenovo wprowadza na rynek nową markę laptopów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o nazwie ThinkBook. Jako pierwszą firma zaprezentowała nową linię ultrasmukłych laptopów z Windows 10, które łączą w sobie mobilność i łatwość obsługi typową dla nowoczesnych urządzeń konsumenckich.

Dlaczego ThinkBook

We współczesnym, nieustannie połączonym z siecią świecie pracownicy potrzebują płynnie działającego laptopa do współpracy z niemal dowolnego miejsca, a obeznani ze smartfonami pracownicy nowego pokolenia potrafią najlepiej wykorzystywać inteligentne technologie do zwiększania produktywności. Prawie 60 procent1 przedstawicieli grupy określanej mianem „nowych pracowników”, dorastało, pracując, tworząc i komunikując się online za pomocą eleganckich urządzeń wyrażających ich styl. Te dwa pokolenia pracowników, obejmujące milenialsów i generację Z, szukają ciekawej pracy, w której będą korzystać z urządzeń firmowych, które zacierają granice między pracą, życiem i pasją.

ThinkBooki zostały zaprojektowane dla MŚP na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów. Zaspokajają potrzeby firm, które kupują laptopy dla konsumentów ze względu na odpowiedni design i korzystne ceny, ale nie mogą się już obejść bez rozszerzonych opcji serwisu i gwarancji, które są koniecznością dla większości firm. ThinkBook pozwala rozwijającym się firmom zachować przewagę konkurencyjną przez przyciąganie młodych, zaawansowanych technologicznie menedżerów, oferując atrakcyjne z wyglądu, a jednocześnie ekonomiczne urządzenia.

„Nowa fala młodych liderów biznesu oczekuje, że ich urządzenia służbowe będą potrafić więcej, zachowując minimalistyczny wygląd” — powiedział Eric Yu, Lenovo Senior Vice President i GM segmentu SMB, Lenovo Intelligent Devices Group. „ThinkBook wypełnia tę lukę produktową w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw”.



Otwórz ThinkBooka jednym palcem

Ważny jest użytkownik końcowy

Rozwijające się firmy na całym świecie akceptują trend określany jako Choose Your Own Device (ang. wybierz swoje urządzenie, CYOD). Z naszych badań terenowych, w których wzięło udział 8000 respondentów z całego świata, wynika, że nowym pracownikom bardzo zależy na wyglądzie komputera, np. na kolorze i materiałach, ale nadal wolą wybierać urządzenia oferowane w firmie.

Ultrasmukła seria ThinkBook S, dostępna w modelu 13- i 14-calowym, została zaprojektowana z myślą o klientach biznesowych, którzy nie chcą iść na kompromisy w kwestiach zasadniczych, takich jak bezpieczeństwo, niezawodność i serwis, a jednocześnie zaspokaja zapotrzebowanie na eleganckie urządzenia, które oferują funkcje znane ze smartfonów.

Doskonałe dla każdej firmy nowe laptopy Lenovo ThinkBook 13s i 14s łączą w sobie nowoczesny styl i charakterystyczne dla produktów konsumenckich rozwiązania konstrukcyjne, takie jak aluminiowe elementy zewnętrzne, z wbudowanymi zabezpieczeniami klasy korporacyjnej, których klienci oczekują od komputerów z rodziny Think.

Stylowe i bezpieczniejsze

Laptopy ThinkBook mają styl urządzeń klasy premium, rozkładają się na płasko pod kątem 180° i mają ultrawąskie ramki, które zwiększają wyświetlacz niewielkiego, mobilnego urządzenia. Lekki i smukły laptop w aluminiowo-magnezowej obudowie z mineralnoszarym wykończeniem waży zaledwie 1,5 kg w wersji ThinkBook 14s i 1,34 kg w wersji ThinkBook 13s.

Ultrasmukłe laptopy ThinkBook oferują funkcje biznesowe, które nieczęsto spotyka się w ich droższych alternatywach:

• Jednoetapowe uwierzytelnianie i uruchamianie przy użyciu dotykowego czytnika linii papilarnych

• Dedykowany układ TPM 2.0 umożliwiający korzystanie z funkcji zabezpieczeń Windows 10 oraz szyfrowanie danych użytkownika

• Osłona kamery ThinkShutter™ do ochrony prywatności

• Zawiasy pokryte indem w celu zmniejszenia zakłóceń sygnału Wi-Fi

• Czysty i donośny dźwięk Dolby Audio™ z głośników HARMAN®

• Wyświetlacze FHD Premium z technologią Dolby Vision® (w ThinkBook 13s) prezentujące bogaty obraz o żywych kolorach

• Klawiatura odporna na zalanie cieczą o objętości do 60 cm sześciennych2

• Bateria o czasie działania do 11 godzin3 i technologia RapidCharge w ThinkBooku 13s, do 10 godzin3 w ThinkBooku 14s



Szybka reakcja

Funkcja stanu wstrzymania przy zachowaniu połączenia w Windows dostępna w modelu ThinkBook 13s zapewnia laptopowi łączność charakterystyczną dla smartfonów. Urządzenie może odbierać e-maile, powiadomienia o połączeniach przez Skype'a i aktualizacje aplikacji Windows nawet przy zamkniętej pokrywie. Co więcej, wznawia on pracę z trybu wstrzymania niemal natychmiast po naciśnięciu przycisku Smart Power On lub wydaniu polecenia głosowego w niektórych przypadkach.

Podwójny mikrofon z certyfikatem Skype dla firm oraz dwa głośniki firmy HARMAN emitujące czysty dźwięk poprawiają jakość współpracy za pośrednictwem połączeń VoIP. Ponadto dedykowane klawisze Skype'a upraszczają prowadzenie rozmów — jeden klawisz umożliwia odbieranie połączeń, a drugi kończenie rozmów.

ThinkBook został opracowany z myślą o eliminacji wszelkich utrudnień dla wydajności, dlatego jest wyposażony w procesory Intel® Core™ 8. generacji, dysk SSD w standardzie oraz wydajny układ graficzny Integrated Intel UHD 620 lub dedykowaną kartę graficzną AMD Radeon™ 540X. Technologia RapidCharge jest również obecna standardowo w modelu ThinkBook 13s i umożliwia ładowanie baterii do 80% w ciągu godziny4.

Wsparcie klasy biznes

Przestoje komputerów osobistych w firmach mogą mieć efekt kaskadowy, przekładając się na spadek zadowolenia klientów i pogorszenie reputacji marki. Komputerom ThinkBook towarzyszy szereg usług klasy biznesowej, w tym Lenovo Premier Support i rozszerzenia gwarancji, takie jak wsparcie na miejscu następnego dnia roboczego oraz międzynarodowe usługi gwarancyjne, umożliwiające minimalizację przestojów.

ThinkBooki oferują również wbudowane funkcje samozarządzania, szczególnie przydatne dla mniejszych firm, które nie mają dedykowanych zespołów wsparcia technicznego na miejscu. Na przykład preinstalowane oprogramowanie Lenovo Vantage oferuje narzędzia do profilaktycznej diagnostyki sprzętu, personalizacji ustawień i automatycznej instalacji krytycznych aktualizacji.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.lenovo.com/accelerate.

Dostępność urządzeń w Polsce:

ThinkBook 13s będzie dostępny od III kwartału 2019.

ThinkBook 14s będzie dostępny na przełomie III i IV kwartału 2019.