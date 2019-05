Red Bull i AOC nawiązują e-sportowe partnerstwo

AOC oraz Red Bull ogłaszają nawiązanie długoterminowej współpracy w ramach turniejów e-sportowych. Marka AOC będzie m.in. sponsorem dziesięciu tegorocznych wydarzeń Red Bull Player One.

Po udanej współpracy przy okazji zeszłorocznych turniejów Red Bull Guardians oraz Red Bull Kumite obie marki podjęły decyzję o zacieśnieniu partnerstwa. Podczas wszystkich tegorocznych turniejów e-sportowych Red Bull, zawodnicy będą korzystać z monitorów AOC z serii AGON. W zależności od gry będą to modele:

• AG241QG o rozdzielczości 2560 x 1440 px i czasie reakcji 1 ms

• AG251FZ o odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji 1 ms

• AG271QG o rozdzielczości 2560 x 1440 px i odświeżaniu 165 Hz

Marka AOC będzie też sponsorem dziesięciu europejskich wydarzeń Red Bull Player One, które odbędą się w tym roku. Ponadto podczas turniejów jednymi z nagród dla zwycięzców będą monitory dla graczy.

Problem X – zwycięzca Evolution Championship 2018 oraz Fujimura – zwycięzca finałów Red Bull Kumite, Paryż 11 listopada 2018

Nadchodzące turnieje Red Bull off-line:

• Od 27 kwietnia do 22 czerwca: LoL Red Bull Player One – Hiszpania

• 18 maja: CS:GO Flick – Turcja

• 27 lipca: LoL Red Bull Player One – Niemcy