Teraz to będę się uczył! Firma Inno3D pomaga wybrać kartę graficzną do nauki i zabawy

Początek roku szkolnego to nie tylko dobry czas na skompletowanie wyprawki szkolnej, lecz także na upgrade komputera. Po intensywnej nauce przydaje się możliwość relaksu i odprężenia przy ulubionej grze. Firma Inno3D podpowiada, jaką kartę graficzną kupić dla dorastającego gracza.

Dobór odpowiedniej karty graficznej nie jest łatwy. Na rynku są dziesiątki modeli, które różnią się ceną i parametrami. Na szczęście w niemal każdym segmencie cenowym da się wskazać kartę, która zapewnia dobrą równowagę między osiągami i kosztem zakupu. I tak dla mniej zasobnych rodziców producent poleca karty GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC. Mają one podwójne chłodzenie i 4 GB pamięci GDDR6. W sklepach oferowane są w cenie poniżej 900 zł, a ich osiągi powinny zadowolić nieco mniej wymagających posiadaczy monitorów Full HD.

Dokładając około 200 złotych można nabyć dysponujący większym zapasem mocy model Inno3D GeForce GTX 1660 Super Twin X2. Różnica w cenie powinna niemal dokładnie odzwierciedlać wzrost osiągów, które mają być średnio o około 25% lepsze. Można zatem liczyć na lepszą jakość oprawy graficznej podczas gry w rozdzielczości 1080p. Zdecydowanym plusem jest obecność 6 GB pamięci VRAM, którą najnowsze gry już teraz skrupulatnie wykorzystują. Zysk wynikający z inwestycji będzie zatem pogłębiał się w czasie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pamięć graficzną.

Kolejny pułap to już model Inno3D GeForce RTX 2060 Gaming OC X2, którego da się upolować za około 1450 zł. Jest to karta, która oferuje nie tylko lepsze osiągi, lecz także obsługę nowych technologii Nvidii - śledzenia promieni (ray-tracing) i DLSS 2.0. Zapewniają one jeszcze lepsze wrażenia z rozgrywki, dostarczając fizycznie poprawne odbicia światła. Zyskujemy odbicia w lustrach, na wodzie czy karoseriach aut takie, jak w świecie rzeczywistym. Cienie także układają się tak, jak w świecie rzeczywistym. Źródła światła oddziałują na siebie wzajemnie, czyniąc rozgrywkę coraz bardziej realistyczną.

Naturalnie w ofercie Inno3D nie brakuje jeszcze szybszych modeli, zarówno z powietrznymi jak i wodnymi układami chłodzenia. Powyższe konstrukcje są jednak, zdaniem producenta, najbardziej przystępnymi dla budżetu propozycjami w swoich przedziałach cenowych. Z pełną ofertą firmy Inno3D można zapoznać się na stronie internetowej producenta.