Powietrze czy woda? Rekomendowane chłodzenia od Cooler Master dla procesorów Intel Core 10. generacji

Jakie chłodzenie dla Intel Core 10. generacji wybrać? Firma Cooler Master podpowiada, które modele z jej oferty pozwolą na wykorzystanie pełnego potencjału najnowszych chipów firmy Intel.

Najnowsze procesory Intel Core dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich charakteryzuje się TDP na poziomie 65 W. Należą do niej modele z zablokowanym mnożnikiem, które nie oferują możliwości podkręcania. Są to zarówno czterordzeniowe Core i3-10100, jak i wyposażone w 10 rdzeni modele Intel Core i9-10900. Liczba rdzeni, jak również zastosowane technologie sprawiają, że choć mają one identyczne TDP, w rzeczywistości nie każde chłodzenie sprawdzi się równie dobrze w obu przypadkach.

Chłodzenie dla Core i3 oraz i5 w rozsądnej cenie

Podobnie sprawy mają się w grupie układów dedykowanych entuzjastom, które mają TDP równe 125 W. Dlatego firma Cooler Master postanowiła nieco ułatwić sprawę i przygotowała przegląd chłodzeń, które mają zapewnić optymalne warunki pracy poszczególnym jednostkom. I tak dla posiadaczy Intel Core i3 producent proponuje chłodzenia powietrzne Hyper H410R RGB. Powinny one poradzić sobie nawet ze 100 W energii cieplnej i kosztują niewiele ponad 100 zł.



Dla fanów chłodzeń AiO optymalnym wyborem powinien zaś być model ML120L RGB. Kosztuje on mniej niż 300 zł, a według specyfikacji powinien radzić sobie z odebraniem nawet 180 W ciepła. Dla podstawowych modeli Intel Core i5-10400 producent rekomenduje chłodzenia z serii Hyper 212 Black i RGB Black, których górna granica TDP to 150 W. Dla modeli Core i5-10500 i 10600 lepszym wyborem ma być z kolei MasterAir MA610P, który powinien rozproszyć 180 W ciepła.

Zapas chłodu dla mocnych Core i5 oraz i7

Dla wspomnianych i5-tek Cooler Master poleca też zestaw AiO MasterLiquid ML240L V2 RGB, dla którego 200 W energii cieplnej nie powinno być wyzwaniem. Jego cena kształtuje się w okolicach 300 zł, co dla wielu osób będzie nadal akceptowalnym pułapem. Oczko wyżej producent sklasyfikował układy Intel Core i5-10600/K/F oraz standardowe i7-10700/F. Tutaj Cooler Master zaleca tradycyjne chłodzenie MasterAir MA620P, które powinno poradzić sobie nawet z 200 W ciepła.



Z chłodzeń cieczą optimum powinien stanowić AiO MasterLiquid ML240R RGB. Ceny dwóch ostatnich są już nieco wyższe i wynoszą około 350 zł dla modelu powietrznego i niecałe 500 zł dla wariantu wodnego. Kolejna podgrupa to overclockerskie wersje Intel Core i7-10700K i KF oraz bazowe Core i9-10900/F. Tutaj firma Cooler Master doradza inwestycję w powietrzny, dwuwieżowy układ MasterAir MA620M wyceniany na blisko 500 zł.

Topowe chłodzenia dla topowych Core i9

Z chłodzeń AiO w centrum zainteresowania powinien się znaleźć, zdaniem producenta, zestaw MasterLiquid ML360R RGB, za który trzeba dać o sto złotych więcej. Na szczycie znalazły się 125-watowe Intel Core i9-10900K i KF. Najlepszym wyborem dla tych chipów mają być coolery MasterAir Maker 8 i MasterLiquid ML360P Silver Edition. W obu przypadkach trzeba się liczyć z wydatkiem około 800 zł.