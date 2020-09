Western Digital wprowadza na rynek zaawansowaną kartę microSD WD Purple Ultra-Endurance

Wraz z upowszechnianiem się kamer smart wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji i rejestrujących obraz w rozdzielczości 4K, gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie na nośniki danych, które pozwolą owym kamerom zmagazynować odpowiednio dużo zarejestrowanego materiału wideo. Dziś większość kamery monitoringu wykorzystywanych np. w systemach smart city czy firmowym monitoringu stale rejestruje obraz 1080p – ale z prognoz wynika, że już w roku 2023, 24% wszystkich sprzedawanych kamer obsługiwać będzie rozdzielczość 4K . Oznacza to, że będą one generowały wielokrotnie więcej danych (szacuje się, że wzrost objętości plików przy migracji z 1080p do 4K wyniesie 5,7x), co spowoduje ogromny wzrost zapotrzebowania na niezawodne nośniki pamięci dla tychże kamer.

Aby wesprzeć użytkowników w rozwiązaniu tego problemu, firma Western Digital wprowadza właśnie do sprzedaży kartę microSD WD Purple SC QD101™, którą zaprojektowano właśnie z myślą o takich zastosowaniach – jako rozwiązanie dla twórców i integratorów systemów bezpieczeństwa OEM i innych systemów monitoringu działających w modelu 24/7, którzy potrzebują nośników, które wykorzystywane będą do stałego rejestrowania wideo lub jako rozwiązanie awaryjne (na którym zapisywane będą nagrania w sytuacji gdy podłączona do sieci kamera utraci połączenie).

“Klienci poszukują niezawodnych, solidnych i pojemnych nośników pamięci dla kamer funkcjonujących w ramach wielu różnych rozwiązań związanych z monitoringiem, bezpieczeństwem publicznym czy analityką AI. Nasze nowe produkty zapewniają zoptymalizowaną technologię storage, która pozwala skutecznie poradzić sobie z tym wyzwaniem” – powiedział Stefaan Vervaet, senior director działu Smart Video, Devices Group w Western Digital.

Jako, że nowe karty są częścią rodziny produktów WD Purple, idealnie sprawdzą się one jako uzupełnienie systemów w których wykorzystywane są dyski WD Purple HDD (zoptymalizowane pod kątem wykorzystania w systemach monitoringu wizyjnego i urządzeniach NVR). Ich kluczowe cechy to: