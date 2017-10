Firma Tema Group pokazała nowe produkty dla graczy. Mowa o nośnikach T-Force Cardea Zero M.2, które wykorzystują interfejs PCIe 3.0 x4 i są zgodne ze standardem NVMe 1.2. Cechuje ich bardzo wysoka wydajność i dobre rozpraszanie ciepła.



Nowe nośniki SSD oparte są na kościach pamięci MLC firmy Toshiba i kontroler Phison PS5007-E7. Do wyboru mamy dwa modele, które oferują pojemność 240 oraz 480 GB. Różnią się one wydajnością, ale wyniki są bardzo zbliżone. Model 240 GB zapewnia odczyt na poziomie 2600 MB/s oraz zapis 2650 MB/s, losowy odczyt danych wynosi 180000 IOPS, a zapis 140000 IOPS. W przypadku wersji bardziej pojemnej mamy wynik 1400 MB/s oraz 1450 MB/s, a także 180000 IOPS oraz 150000 IOPS.



Producent udziela na swoje urządzenia trzy lata gwarancji. Cena Team Group T-Force Cardea Zero M.2 nie jest jeszcze znana. Przypomnijmy, że dyski bez oznaczenia Zero kosztowały 130 dolarów w wersji 240 GB oraz 230 dolarów w wersji 480 GB.