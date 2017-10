Biostar Z370GT6 - nowa płyta główna

Firma Biostar pokazała nowy model płyty głównej dla procesorów Intela z rodziny Coffee. Mowa tutaj o urządzeniu Z370GT6, które oferuje ciekawy design, podświetlenie oraz chipset Z370.



Na laminacie mamy podstawkę LGA1151, cztery sloty pamięci RAM DDR4 (do 64 GB) o taktowaniu do 3866 MHz, trzy gniazda PCIe 3.0 x16, trzy PCIe 3.0 x1 (opcja tworzenia konfiguracji multi GPU 3-way CrossFire, sześć gniazd SATA 6 Gbps, dwa złącza M.2 Key M, kodek audio Realtek ALC1220, układ sieciowy Intel I219V, cztery złącza USB (opcja wyprowadzenia na front cztery porty USB 3.1 Gen1 i cztery USB 2.0). Dodatkowo możemy wykorzystać złącze do podpięcia taśmy LED, przełącznika LN2, przycisków Reset, Power, Sport i ECO oraz wyświetlacza kodów LED.



Na panelu z tyłu umieszczono PS/2, 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen1 Typu-C, 2x USB 2.0, wyjścia wideo HDMI i DVI-D, jeden port RJ-45 i sześć złączy audio. Obecnie cena nie jest znana, ale powinna wynieść około 900 złotych.