Cloud Alpha o unikalnej konstrukcji dwukomorowej

HyperX®, gamingowy dział firmy Kingston® Technology Company, Inc., wprowadził na rynek HyperXTM Cloud Alpha, gamingowy zestaw słuchawkowy nowej generacji, przeznaczony zarówno dla zwykłych graczy, jak i profesjonalnych zespołów na całym świecie. Słuchawki Cloud Alpha oferują ten sam komfort i czystość dźwięku, co poprzednie wielokrotnie nagradzane zestawy, a ponadto wyposażono je w nowe i rozszerzone funkcje, takie jak technologia dwukomorowa HyperX Dual Chamber zwiększającą jakość dźwięku i zmniejszającą jego zniekształcenie. Przetworniki 50 mm i dwukomorowa konstrukcja umożliwiają oddzielenie basów od średnich i wysokich tonów, co tworzy dynamiczny, realistyczny dźwięk pozwalający zanurzyć się w grach, muzyce i filmach.

„Cloud Alpha to pierwszy gamingowy zestaw słuchawkowy HyperX z technologią dwukomorową zapewniający niezrównaną jakość dźwięku” powiedział Ignacio Sune, dyrektor HyperX ds. sprzedaży na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). „Słuchawki Cloud Alpha zostały zaprojektowane i przetestowane w laboratoriach HyperX. Urządzenia te oferują najlepsze brzmienie, wygodę i jakość konstrukcji, co daje najlepszym zawodnikom e-sportu oraz zwykłym graczom na całym świecie przewagę nad rywalami”.

Słuchawki Cloud Alpha zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy komfort podczas wielogodzinnego grania. Służą temu doskonałej jakości pianka zapamiętująca kształt ucha znana z produktów HyperX oraz dłuższy pałąk pokryty miękką sztuczną skórą, dostosowany do potrzeb większej liczby graczy. Solidna i lekka aluminiowa rama o charakterystycznym wyglądzie jest łatwo rozpoznawalna zarówno podczas wielkich, jak i lokalnych turniejów. Ponadto słuchawki Cloud Alpha są wyposażone w odłączany kabel ze zintegrowanym pilotem, co umożliwia graczom regulację głośności i wyciszenie mikrofonu. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami PC oraz konsolami PS4™, PS4™ Pro, Xbox One™1, Xbox One S™1, Mac®, Mobile2, Nintendo Switch™ i innymi systemami rzeczywistości wirtualnej dzięki gniazdom 3,5 mm3.

Dostępność

Zestaw Cloud Alpha dostępny będzie w sprzedaży 25 września w sieci sklepów RTV Euro AGD w cenie 399 złotych. Więcej informacji o produkcie oraz dostępności znajduje się na stronie Cloud Alpha.

Funkcje

• Technologia dwukomorowa HyperX Dual Chamber zapewniająca większą czystość dźwięku i mniej zniekształceń

• Pianka HyperX Signature Memory Foam zapamiętująca kształt ucha

• Solidna aluminiowa rama z dłuższym pałąkiem i nową konstrukcją rozgałęzienia

• Odłączany kabel z wygodnym, zintegrowanym pilotem

• Odłączany mikrofon z możliwością wyłączania dźwięku

• Certyfikaty Discord i TeamSpeak™

• Obsługa wielu platform

Słuchawki

Przetwornik: dynamiczny o średnicy 50 mm z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Pasmo częstotliwości: 13 Hz – 27 000 Hz

Impedancja: 65 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 98 dBSPL/mW przy 1 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 1%

Waga: 298g

Waga (z przewodem i mikrofonem): 336g

Długość i typ przewodu: odłączany kabel słuchawkowy (1,3 m) + przedłużacz do komputera (2 m)

Podłączenie: odłączany kabel słuchawkowy – wtyczka 3,5 mm (4 pola) + przedłużacz do komputera – wtyczki 3,5 mm stereo i mikrofonu

Mikrofon

Element: mikrofon elektretowy

Wzorzec polaryzacji: redukcja szumów

Pasmo częstotliwości: 50 Hz – 18 000 Hz

Czułość: -43 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)