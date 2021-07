Stereotypy w mediach społecznościowych, które wpływają na nastolatków

W obecnym świecie nastolatkowie większą część swojego wolnego czasu spędzają online na platformach społecznościowych. Całe ich życie jest w pewnym sensie na widoku i na pokaz.

Młodzież chętnie melduje się w miejscach, w których bywa, wystawia Insta stories i liczy otrzymane lajki oraz komentarze pod każdym zdjęciem. W mediach społecznościowych pojawiają się nowe trendy, które należy powtarzać i nie zadawać pytań, dlaczego tak jest. Nawet kasyna stały się popularne wśród pełnoletniej młodzieży, bo fajnie jest oznaczyć się w kasynie, pokazać jak bardzo jest się dorosłym. Wiele osób korzysta w dzisiejszych czasach z kasyn online, bo są szybkie i wygodne. Rejestracja w nich zajmuje tylko chwilę, i często odbiera się bonus już na samym początku. Vulkan Vegas bonus za rejestracje jest przyznawany każdemu.

Facebook, Instagram, Twitter i TikTok to zupełnie nowa rzeczywistość. Przez wielu nastolatków jest ona odbierana bardzo poważnie. Dzieci nie chcą pokazywać się w realnym świecie, bo nie spełniają pewnych wymagań społecznych, które oczywiście zostały im narzucone poprzez social media.

Stereotyp idealnego ciała

Pierwszą rzeczą jaką widzą nasolatkowie w sieci do idealne zdjęcia idealnych modelek czy modeli. W sieci tak naprawdę co drugi popularny profil to piękne zdjęcia, idealna figura, perfekcyjne rysy twarzy i udany makijaż, ubiór. Oczywiście taki stereotyp idealnego chłopaka czy dziewczyny pobudza w nastolatkach wiele niepewności. Czasami nieświadomie nawet zaczynają oni siebie porównywać do obrazków z sieci i uważają się za gorszych. Dlaczego? Bo nie wyglądają tak idealnie.

Mimo powszechnego promowania dzisiaj body pozytywu i naturalności, wiele nastolatków nadal uważa, że jeśli nie będą wyglądać tak jak modele na zdjęciach, nikt ich nie pokocha albo w ogóle nawet nikt nie będzie z nimi chciał rozmawiać. Prowadzi to do powszechnej zamkniętości większości dzieci, niechęci do fotografowania się i nielubienia swego ciała. Jednak mimo wszystko, nastolatkowie poszukują akceptacji środowiska właśnie w sieci: poprzez zdobywanie lajków i komentarzy pod zdjęciami i postami.

Stąd pojawia się też wiele hejtu. To nieustanne poszukiwanie akceptacji i rozgoryczenie. Jeśli nie znajdują akceptacji pod własnymi zdjęciami, często wylewają swoją złość w komentarzach pod zdjęciami innych osób. Ciągłe porównywanie się z innymi, czytanie negatywnych komentarzy może prowadzić do braku satysfakcji z własnego ciała.

Idealne życie idealnych ludzi

Młodzi ludzie, którzy pragną być akceptowani przez środowisko, zaczynają naśladować zachowania swoich idoli z Instagramu. W końcu to oni mają idealne życie, przynajmniej tak to wygląda na Instagramie. Niestety nastolatkowie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że życie na instagramie, wszystkie zdjęcia, relacje, to nie jest prawdziwe życie człowieka. Niezależnie od tego, jak bardzo realistycznie ono wygląda. Jasne, że są osoby, które faktycznie dzielą się z nami swoim codziennym prawdziwym życiem, ale oni nie zawsze pojawiają się w sieci idealni.

Widząc szczupłe zdjęcia dziewcząt i kobiet (często cyfrowo odredagowanych), nastolatki powielają stereotypy, że szczupła figura przynosi szczęście. Zaczynają się źle odżywiać, intensywnie ćwiczyć i ciągle być na diecie. Zapominają zupełnie o zdrowym odżywianiu i przyjemności, jaką dostarcza nam ulubione jedzenie czy wspólne posiłki w kompanii ze znajomymi lub rodziną. Wszystko po to, aby pod kolejnym zdjęciem uzyskać odrobinę akceptacji poprzez takie komentarze jak: “świetnie wyglądasz", "ale jesteś szczupła", “schudłaś ostatnio" itp. Czy daje im to jednak pełnię szczęścia? Nie tylko chwilową satysfakcję, która prowadzi do dalszych zniekształceń ich wizerunku i nieprawidłowego odżywiania.

Nawet jeśli dziewczynki mają normalną wagę, nadal uważają się za grube i pragną osiągnąć nierealistyczną “normę" prezentowaną przez celebrytki i modelki na Instagramie. Ich norma w zupełności nie oznacza jedynej poprawnej formy. Spędzając czas w social mediach i patrząc na idealne życia influencerów, nastolatkowie zaczynają doświadczać negatywnych uczuć i wrażeń. Bowiem ich życie tak nie wygląda, a zatem nie jest szczęśliwe. Nastolatkowie, którzy są wyjątkowo aktywni w sieci, później mają trudności w nawiązaniu kontaktów i nowych przyjaźni w realnym życiu.

Dlaczego nastolatkowie tak wiele uwagi udzielają sieciom społecznościowym? Ponieważ boją się być pominięci. Uważają, że jak ktoś nie ma portali społecznościowych, to nie jest wart uwagi w realnym życiu. Niektórzy niemal nieustannie sprawdzają portale, aby wiedzieć co się dzieje w życiu innych ludzi i czy ich życie nie wydaje się za nudne.

Stereotyp kobiety w sieci

Kobiety poddawane są ciągłym ocenom, nie tylko w rzeczywistości, ale również w mediach społecznościowych. Wszystko to dlatego, że kiedyś dawno temu został wykreowany pewien idealny wizerunek kobiet w mediach społecznościowych.

Obecnie bardzo trudno jest zmienić dany stereotyp kobiety idealnej, mimo zmian kulturowych, rozwoju, swobodnego dostępu do każdej informacji. Nadal wpływają na nas dawno utarte schematy i często kobiety są oceniane bardziej surowo, niż mężczyźni. Bywa również tak, że to kobiety same oceniają się bardzo srogo, a internet tylko podsyca takie zachowanie. Dlatego czasami pod zdjęciem kobiety ubranej w ładną sukienkę możemy przeczytać wiele negatywnych komentarzy typu: "wyglądasz w niej grubo", "jesteś za stara na taką sukienkę", "zbyt elegancka kiecka na piątkowy wieczór" i wiele innych.

Nasze społeczeństwo z jednej strony wydaje się otwarte na wszelkie zmiany, niezależność kobiet, nowe profesje, w których częściej pojawiają się kobiety i ogólne kampanie niezależnych kobiet. Z drugiej strony jednak dla Polaka wyrażenie "Matka Polska" zawsze będzie się kojarzyło z gospodynią i matką, czyli ideałem, do którego powinna dążyć każda kobieta.

Wiele się słyszy obecnie o wewnętrznym świecie kobiety, jak seksowne są wykształcone dziewczyny i dlaczego nie należy oceniać książki po jej okładce. Mimo takich ważnych wypowiedzi, media społecznościowe nadal oceniają kobiety przede wszystkim przez ich wygląd, a mianowicie, zdjęcia na Instagramie czy filmiki na TikToku.

Taka tradycja powierzchownego oceniania ludzi przez media społecznościowe na długo zatrzymała się w naszym społeczeństwie. Możemy próbować to zmienić, zaczynając właśnie od siebie.