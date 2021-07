Czy kasyna online wymagają konkretnych specyfikacji sprzętowych?

W zasadzie każda gra z platform typu Steam czy GOG wymaga od potencjalnego gracza określonych wymagań sprzętowych. Oczywiście oprócz konkretnej ilości dostępnego miejsca na dysku, zazwyczaj istotny jest jeszcze procesor i jego taktowanie, karta graficzna i dźwiękowa, oraz pamięć RAM. Dzisiejsze tytuły zajmują niekiedy po kilkanaście lub kilkadziesiąt GB na dysku, pomimo tego, że pliki zapisanego statusu gry często przechowywane są w chmurze. Są jednak gry, dla których nie trzeba spełniać aż tak wyśrubowanych wymagań. Jakie są to gry? Czym się charakteryzują? Odpowiedź na to pytanie w poniższym artykule.

Czym są kasyna online?

Kasyna online, inaczej zwane kasynami wirtualnymi, to platformy oferujące gry hazardowe, zarówno w wersjach demo, jak i w pełnych wersjach, gdzie można wygrać prawdziwe pieniądze. Takie kasyna oferują szereg rozmaitych gier, na przykład wideoslotowych - gdzie klikamy jeden guzik i system losuje kombinację znaków, która może być nagradzana. W takich kasynach jest również możliwość zagrania w chociażby poker online, blackjack, ruletkę czy inne “klasyczne” gry hazardowe. Kasyna udostępniają również możliwość obstawiania zakładów zarówno sportowych, jak i kasynowych na zasadzie obstawienia, jaka karta zostanie wylosowana w kolejności. Zaletą takich kasyn jest na pewno ich dostępność z każdego miejsca na świecie, wystarczy dostęp do internetu.



Charakterystyka gier kasynowych

Oprócz dostępności z poziomu w zasadzie każdego urządzenia i łatwości obsługi, na pewno trzeba wymienić najważniejszą cechę, czyli brak konieczności spełnienia wymagań sprzętowych. Co to znaczy? W większości przypadków kasyna działają na zasadzie zwykłych stron internetowych działających w technologii HTML5, lub aplikacji mobilnych, które zajmują niewiele miejsca na smartfonie. Dzięki temu, gracz kasynowy nie musi się martwić o to, że jego ulubiona gra nie pójdzie na jego sprzęcie. Jedyną istotną rzeczą w przypadku gier kasynowych online może być sieć internetowa - po prostu w przypadku wolniejszego łącza, gra może się ładować wolniej. Do niektórych kasyn dostęp jest ograniczony na przykład ze względu na lokalizację, w jakiej znajduje się gracz. Wtedy warto skorzystać z pomocy sieci VPN, dzięki której treści blokowane ze względu na lokalizację, stają się dla użytkownika dostępne. Na rynku jest bardzo duża ilość firm oferujących różne sieci VPN, dodatkowo zabezpieczające dane przed kradzieżą, warto więc się rozejrzeć w tym temacie.

Jeśli gracz byłby zainteresowany zdobywaniem nagród pieniężnych, przy okazji musi się zorientować w regulaminie dotyczącym wpłat i wypłat depozytów - każde kasyno ma inne zasady i limity wpłat i wypłat.

Podsumowując, gry kasynowe nie wymagają żadnych konkretnych specyfikacji sprzętowych, jak ma to miejsce w przypadku gier pobieranych z sieci, bo nie obciąża to komputera w takim stopniu jak gry typu chociażby Wiedźmin 3, Fallout i inne.

Czy gry kasynowe są popularne?

Przede wszystkim warto pamiętać, że gry kasynowe mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zwolennicy na pewno doceniają łatwość w obsłudze takich gier - kilka kliknięć i gotowe, nie ma tutaj skomplikowanego systemu premiowania, czy konieczności ulepszania postaci. No i w dodatku, można wygrać faktycznie pieniądze. Zazwyczaj są to raczej mniejsze kwoty, ale zdarzają się również i większe wygrane. Czasem dzięki śledzeniu różnych taktyk gier, czasem poprzez łut szczęścia.

Przeciwnicy natomiast uważają, że taka rozgrywka może wciągać i prowadzić do uzależnienia. Oczywiście, jak każda gra hazardowa, potencjalnie i kasyno internetowe może prowadzić do takiej sytuacji. Dlatego tak ważne jest bycie szczerym ze sobą. Osoby podatne na różne uzależnienia zdecydowanie powinny unikać takich rozrywek. Dodatkowo, każde kasyno ma obowiązek umieszczania informacji na temat odpowiedzialnej rozgrywki, więc takie informacje też dobrze jest przeczytać, nawet jeżeli na co dzień nie mamy problemów z hazardem. Obietnica wygrania dużych pieniędzy może kusić, ale dobrze też jest wtedy zapoznać się ze statystykami dotyczącymi wygranych, a pomoże to w racjonalizacji wyborów konkretnych gier kasynowych.

Podsumowanie

Zaawansowane technologie sprawiają, że rozrywka sieciowa staje się coraz bardziej przyjemna i dostępna, a co najważniejsze, nie jest do tego wymagany sprzęt za ciężkie pieniądze. Czasem po prostu potrzebujemy chwilę wytchnienia od codziennych spraw, nie musząc do tego koniecznie wydawać dużych ilości pieniędzy na komputer z odpowiednimi specyfikacjami. Pomimo tego, że klasyczne gry komputerowe różnią się od tych kasynowych pod wieloma względami, to mają wspólną cechę - mają oderwać gracza od “dorosłych” spraw i pozwolić przeżyć jakiś zastrzyk adrenaliny, czy to w postaci wygranego losowania, czy odnalezienia rzadkiego przedmiotu w grze. Jest to wspaniała cecha obu typów gier, dzięki czemu tak wiele osób może znaleźć dla siebie coś odpowiedniego.