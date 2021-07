Fake news w internecie

W dobie nowoczesnych technologii ludzie mają lekki dostęp do informacji, każdego typu. Serio, wystarczy tylko otworzyć przeglądarkę google wiadomości albo po prostu wpisać interesujące nas zagadnienie, aby otrzymać wyniki wyszukiwania. Znajdziemy tu modę, historię, nowości, kuchnię, Vulcan Bet kasyno, gry komputerowe itp.

Gazety to już przeszłość — często słyszymy od młodych ludzi. I prawda, prawie nikt ich dzisiaj nie czyta, bo wszystkie popularne gazety i magazyny mają swoje wersje elektroniczne. W wersji internetowej gazety często jest o wiele więcej artykułów niż w gazecie papierowej.

Internet przyciąga do siebie, bo o wiele szybciej reaguje na wydarzenie niż papier. Czasami wystarczy dosłownie kilka minut, aby zaistniałe wydarzenie znalazło swoje odzwierciedlenie na stronach internetowych, forach i portalach społecznościowych.

Zasadniczo bardzo pozytywnie odbierana jest przez społeczeństwo szybkość internetu i jego możliwości. Niemniej jednak, w sieci obecnie znajduje się tak wiele wiadomości, że czasami trudno jest znaleźć coś wartościowego, nie wspominając już o tym, że nigdy nie wiadomo czy informacja jest prawdziwa, czy nie.

Nauczyciele i wykładowcy często powtarzają studentom, aby zawsze się upewnić, czy pozyskana informacja jest prawdziwa oraz, aby sprawdzać tylko wiarygodne źródła. Dlaczego? Bo obecnie nie wszystko, co jest publikowane to prawda. Trudno jest już odróżnić prawdziwe informacje of fake newsów.

Czym są fake newsy?

Fake newsy to wpisy, wiadomości lub całe kanały informacyjne, w których przekazywane dane okazują się nieprawdziwe lub przeinaczone. Celowo prwowadzając czytaczy w błąd, aby ich szokować i wzbudzic kontrowersje.

Media społecznościowe i fora internetowe to podstawowe źródło fake newsów, bo jest ono szeroko dostępne i szybko przekazuje informacje. Powodem powstawania fake newsów w media społecznościowych jest przede wszystkim niezweryfikowanie ich autentyczności.

Ludzie często widzą coś w internecie i nie zastanawiając się, czy informacja jest prawdziwa, a po prostu ją udostępniają dalej. Oprócz tego brak kompetencji leży również po stronie osób, które publikują dane newsy.

Dlaczego ludzie publikują fałszywe informacje?

Często fake newsy są publikowane celowo, aby osiągnąć wybrany cel polityczny czy społeczny. Fake newsy to świetny pomysł na manipulację opinią publiczną. Wytwarzają one zupełnie nowy i fałszywy obraz świata czy pewnej postaci.

Taka metoda jest częstowykorzystywana w celach agitacyjnych i politycznych. Wiele odbiorców wyrabia sobie opinię o pewnym kandydacie na podstawie szybkich newsów, które widzimy w sieci. Jak wiadomo, nie zawsze są one prawdziwe. Mogą być opublikowane przez konkurencję w celu dezinformacji.

Jeszcze jednym sposobem wykorzystywanym w polityce i show biznesie jest tworzenie nieprawdziwych profili pewnych znanych osób, a następnie publikowanie pewnych poglądów danej osoby, dość sprzecznych z wcześniejszymi wypowiedziami.

Fake newsy są szybko przekazywane dalej i często na ich podstawie osądzamy kogoś w jednej chwili, zanim sprawa się wyjaśni i okaże nieprawdziwą, wiele osób już uwierzy w nieprawdziwy przekaz.

Znaczna część fake newsów może być opublikowana anonimowo. Najczęściej ich zadaniem jest przekazanie szokujących treści, wzbudzających sensację. Robione jest to oczywiście w celu finansowym, więcej przeglądów i wyświetleń oznacza więcej pieniędzy.

Wielu odbiorców bowiem nie zastanawia się nad wiarygodnością przekazu. Sporo z nich żyje w bańce mydlanej, gdzie wszystko, co jest napisane, musi być prawdziwe. Często nabieramy się też na sensacyjne nagłówki i klikamy, aby przeczytać całość, a właściciel witryny czerpie z tego korzyści finansowe.

Jak rozpoznać fake newsy?

Choć fake newsów w internecie jest całe mnóstwo, to zasadniczo łatwo jest odrzucić nieprawdziwe treści po krótkiej weryfikacji:

1.Zawsze sprawdź witrynę, do której przekierowuje cię link na facebooku czy Twitterze. Zobacz czy kojarzysz daną witrynę, jakie inne treści są na niej publikowane, kto pisze artykuły tam. Może znasz te osoby. Sprawdz takżę domene strony — czy adres jest jakiś nietypowy, czy domena nie pochodzi z krajów egzotycznych.

2.Zweryfikuj źródła, na które powołuje się autor w swoim artykule. Jeśli informacja jest prawdziwa, źródła autora artykuły również powinny być wiarygodne i pochodzić z solidnych stron. Jeśli autor nie podaje żadnych źródeł i konkretów, to istnieje prawdopodobieństwo, że informacja jest nieprawdziwa.

3.Sprawdź inne źródła. Jeśli informacja jest prawdziwa, to powinna się ona pojawić również na innych portalach. Przejrzyj informacje z innych wyszukiwarek, porównaj je. Zobacz, jak została przedstawiona dana wiadomośc na różnych portalach. Istotnym źródłem porównania mogą być serwisy gazet, publikacje naukowe, a nie udostępnienia znajomych na facebooku.

4.Sprawdzaj daty i kontekst zamieszczonych filmików czy tekstów. Często bywa tak, że częściowo historia jest prawdziwa, ale nie ma całościowego kontekstu, filmik może być urwany. Nie zapominaj również o datach. Zdarza się, że ta sama wiadomośc jest publikowana kilka razy jako nowa za każdym razem.

Fake newsy związane z pandemią

W ostatnim roku pojawiło się wiele fake newsów związanych z pandemią koronawirusa, zaczynając od lokalnych wiadomości o nieprzestrzeganiu kwarantanny po duże fake newsy o szczepionkach. Jedno z fałszywych doniesień głosiło, że wraz ze szczepionką zostanie nam wszczepiony chip 5G.

Pojawiło się też wiele teorii spiskowych o pochodzeniu wirusa. Jeden naukowiec z Wuhanu głosił, że koronawirus został szczycznie wytworzony w laboratorium i był zaplanowany po to, aby zmniejszyć populację na ziemi.

Twórcy fake newsów wymyślają nieprawdopodobne historie, które często przeczą sobie nawzajem. Słyszeliśmy już, że osoby, które przechorowały wirus, zmagają się z dużymi powikłaniami zdrowotnymi po chorobie. Z drugiej strony mówi się, że szczepionka od koronawirusa jest bardzo szkodliwa, wpływa na płodność i wywołuje wiele innych efektów ubocznych.

Jak widzimy, nie zawsze jest łatwo wybrać w co wierzyć, a w co nie, bo brakuje nam sprawdzonych źródeł. Media społecznościowe to wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy chcą wprowadzać informacyjny chaos i sensacje.

Internet rzeczywiście pozwala szybko i skutecznie dotrzeć do informacji i dowiedzieć się czegoś nowego w szybkim tempie. Weryfikuj jednak koniecznie treści internetowe, żeby nie paść ofiarą fake newsów.