Stacja gamingowa w Twoim stylu - NZXT wprowadza kontroler podświetlenia i wentylatorów

NZXT RGB & Fan Controller to akcesorium, które pozwala w łatwy sposób spersonalizować komputer do gier, nadając mu indywidualny charakter. Dodatkowo można zoptymalizować ustawienia wentylatorów, uzyskując lepszą kulturę pracy i wydajność.

NZXT RGB & Fan Controller to urządzenie przeznaczone dla osób budujących stacje gamingowe i robocze, które chcą je perfekcyjnie dostroić i wyróżnić. Można je sparować z dowolną obudową uzyskując możliwości analogiczne do oferowanych przez obudowy NZXT z serii H z literką “i”.

Kontroler posiada dwa kanały NZXT RGB, z których każdy jest w stanie zaadresować czterdzieści diod LED (łącznie 80). To przekłada się na możliwość podłączenia do sześciu pasów RGB LED lub pięciu wentylatorów z serii NZXT AER RGB 2. Sprzęt jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami NZXT służącymi do podświetlania obudów i poszczególnych elementów, takich jak przewody (NZXT Cable Comb), czy podświetlenie dolne (NZXT Underglow).

NZXT RGB & Fan Controller ma także wyprowadzone trzy kanały dla wentylatorów. Każdy z nich jest w stanie dostarczyć do 10 W. Taka moc na wyjściu pozwala, przy wykorzystaniu rozdzielaczy, na podłączenie większej liczby wentylatorów.

Użytkownicy mają pełną kontrolę nad wszystkimi akcesoriami sparowanymi z kontrolerem NZXT poprzez darmową aplikację NZXT CAM. Pozwala ona na zarządzanie zarówno podświetleniem, jak i pracą chłodzenia, dzięki czemu można stworzyć profile, które najlepiej odpowiadają na aktualne potrzeby w jednym miejscu.

NZXT RGB & Fan Controller trafi do sprzedaży w lutym bieżącego roku. Jego sugerowana cena detaliczna wyniesie ok. 115 zł.